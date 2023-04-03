Смішні заяви безсовісної людини: односельчани Паші "Мерседеса" обурені його брехнею

Ввечері 1 квітня екснаміснику Києво-Печерської лаври, митрополиту Павлу суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 днів з зобов'язанням носити електронний браслет. Відбувати його Паша "Мерседес" буде за місцем реєстрації.

Тоді ж представник російської церкви в Україні заявив, що у тому будинку практично неможливо жити, адже там немає ані де спати, ані з чого їсти. Місцеві мешканці такими заявами митрополита були обурені, про що повідомили в етері телемарафону, пише 24 Канал.

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Розкіш "бідної хатини"

Таке обурення місцевих мешканців й не дивне. Адже СБУ вже показала, наскільки насправді є розкішним триповерховий маєток митрополита. За височезним парканом, який ховає розкіш від сторонніх поглядів, у ньому, зокрема, знайшли дороге оздоблення з позолотою, портрет з бурштину, величезну статуетку, і навіть російський герб.

Чи варто говорити, що серед усієї цієї розкоші точно знайдеться й перина для відбуття запобіжного заходу, й миска з ложкою. І навіть світло, щоб у вільний час, якого у Павла буде вдосталь, замолювати свої гріхи з молитовником у руках.

Як насправді виглядає скромна резиденція Паші "Мерседеса" / Фото СБУ та "Ми – Україна"

Смішні заяви безсовісної людини

Брехнею про скромне життя нескромного монаха обурені місцеві мешканці села Вороньків Київської області, які слідкували за судовим засіданням. Вони ж і розвінчали міф про те, що будинок абсолютно порожній.

У триповерховому тому будинку там люди живуть. Люди живуть, які охороняють його маєток. Туди зайти абсолютно неможливо,

– розповіла місцева жінка.

Вона ж підкреслила, що раніше митрополита у ньому не бачила й бачити не хоче.

Інша місцева мешканка заяви Паші "Мерседеса" про те, що той нібито не має де відбувати арешт, називає смішними. А самого митрополита – безсовісною людиною, яка наживається за рахунок прихожан церкви, серед яких й літні люди.

Арешт екснастоятеля Лаври: коротко