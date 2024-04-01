Допомога в кредит: спікер Майк Джонсон анонсував важливі нововведення у проєкті щодо України

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон анонсував "деякі важливі нововведення" у пакеті допомоги Україні. Ймовірно, вони також стосуватимуться виділення допомоги в кредит.

Республіканець Джонсон наголосив на складному становищі, в якому він опинився, маючи історично невелику більшість у Палаті представників. Водночас він заявив, що очікує на просування пакету допомоги, коли Палата представників повернеться після канікул.

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Ми говорили з усіма членами, особливо зараз, під час роботи в окрузі. Коли ми повернемося після цього періоду роботи, ми будемо просувати продукт, але я думаю, що він буде мати деякі важливі нововведення,

– заявив Джонсон.

Які зміни очікуються

Як приклад нововведень він навів можливість надання допомоги Україні в кредит. Ця ідея набула певної популярності на початку березня як спосіб підтримати Україну таким чином, щоб заспокоїти занепокоєння республіканців щодо надання більшої допомоги.

Основний мотив Джонсона щодо змін у законопроєкті – "не дарувати" Україні допомогу . Він наполягає, аби підтримка була у форматі кредиту або ленд-лізу.

Джонсон також згадав про закон REPO, який уповноважує президента заарештовувати російські суверенні активи, заморожені в США. Після цього передбачається передача їх Україні для використання проти Росії.

Навіть президент Трамп говорив про кредитну концепцію, де ми не просто надаємо іноземну допомогу. Ми встановлюємо такі відносини, щоб вони могли повернути її нам, коли прийде час,

– додав спікер Палати представників.

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