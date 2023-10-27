Новий спікер Конгресу США хоче розділити допомогу Україні й Ізраїлю: як вигідніше для Києва

Майк Джонсон став новим спікером Палати представників США. Республіканець виступає за відокремлення допомоги Ізраїлю від фінансування України. Однак Києву не вигідно, щоб підтримка держав була розділена.

Таку думку 24 Каналу озвучив проректор УКУ, політолог Дмитро Шеренговський. Він зауважив, що раніше Майк Джонсон голосував проти надання допомоги Україні.

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Консенсусу ще немає

Дмитро Шеренговський зазначив, що наразі консенсусу щодо такої пропозиції нема. Це особиста позиція Майка Джонсона та його крила у Республіканській партії. Є конгресмени, які не підтримують таку ідею.

Насправді нам було б найбільш вигідно, якби ця допомога не була розділена. Тому що конгресменів і з боку Демократичної партії, і з боку Республіканської партії, які більш лояльно ставляться до Ізраїлю, більше, ніж тих, які лояльніше ставляться до України,

– пояснив він.

У випадку, якщо підтримку розділять, то рішення про надання окремого пакету допомоги Україні може затягуватись у часі, припустив політолог.

Коли Майк Джонсон був конгресменом, то завжди голосував проти допомоги Україні. Однак зараз він спікер Конгресу США, тому повинен презентувати загальну точку зору. Найімовірніше, з цього приводу будуть дискусії.

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