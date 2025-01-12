Зустріч з Путіним, мобілізація в Україні та завершення війни: головні заяви Волца

У США 20 січня пройде інавгурація нового президента США Дональда Трампа. 12 січня його один із ключових майбутніх радників дав інтерв'ю, у якому висловив свою позицію щодо війни в Україні.

Колишній "зелений берет" і відданий трампіст Майк Волц ще у 2022 році виступав за надання допомоги України, але уже у 2024 – блокував її. 24 Канал зібрав його заяви, які він зробив в останньому інтерв'ю для ABC News, щодо війни Росії в Україні, а також територіальних претензій Трампа на Гренландію та Панамський канал.

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Трамп збирається зустрітися з Путіним

Майбутній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц анонсував зустріч Трампа та Путіна. Підготовка, за його словами, уже триває. Коли саме це станеться, наразі невідомо.

Волц заявив, що у США вважають, що для врегулювання війни в Україні, потрібен діалог з Росією. Над цим Трамп працюватиме у наступні місяці.

Неможливо досягати домовленості без якихось відносин та діалогу з іншою стороною і ми абсолютно точно налагодимо це в наступні місяці,

– заявив радник майбутнього президента США.

Поки готується особиста зустріч, Трамп з диктатором Путіним може поспілкуватися телефоном уже найближчими часом.

"Ми ще не встановили рамки для цього. Ми працюємо над цим. Але я очікую щонайменше дзвінка протягом наступних днів і тижнів", – додав Волц.

У Трампа заговорили про мобілізацію в Україні з 18 років

У своєму інтерв'ю Волц повторив тезу, яка поширюється останні декілька місяців серед партнерів України, – щоб вирішити проблеми на фронті, українській владі варто знизити призовний вік до 18 років.

Він наголосив, що призовний вік "навіть не становить 18 років". За його словами, таким кроком Україна могла б залучити сотні тисяч нових військовослужбовців.

Вони справді займають дуже шляхетну та жорстку позицію, але потрібно розв'язати питання нестачі людських ресурсів. Це не лише про боєприпаси, амуніцію чи більшої кількості чеків. Йдеться про те, щоб стабілізувати лінію фронту, щоб можна було входити в якийсь вид домовленості,

– сказав конгресмен.

Майбутній радник Трампа вважає, що саме нестача людського ресурсу стала причиною важкої ситуації на фронті. При цьому, за його словами, на це ніяк не повпливали затримки військової допомоги.

"Коли ми чуємо про моральні труднощі та ситуацію на фронті, варто зазначити: якщо українці закликають увесь світ підтримати демократію "ва-банк", то й вони теж мають діяти відповідно", – заявив трампіст.

У США називають нереальним повернення всіх територій Україні

Волц також зробив заяву щодо деокупації українських територій.

У команді Трампа сценарій повернення усіх територій України у кордонах 1991 року вважають нереалістичним. Вочевидь, завершення війни там розглядають без цього.

Волц заявив, що потрібно рухатися далі. Також, за його словами, усе має завершитися дипломатичним шляхом.

"Я просто не думаю, що реалістично говорити про те, що ми збираємося вигнати кожного росіянина з кожного клаптика української землі, навіть з Криму. Президент Трамп визнав цю реальність. І я думаю, що те, що весь світ визнає цю реальність, стало величезним кроком уперед. Тепер давайте рухатися далі. Як нам більше не затягувати цей конфлікт?" – заявив Волц.

Волц висловився про перемовини України та Росії

Конгресмен заявив, що у США знають, як посадити кремлівського диктатора за стіл перемовин України та Росії.

Для цього Трамп, за словами Волца, готовий піти на певні кроки.

Як варіант, зняти обмеження на удари далекобійною зброєю Україною по Росії. Щоправда, майбутній радник Трампа не уточнив жодних деталей, зокрема, про яку зброю йдеться.

Ще один важіль впливу на Росію, який розглядають у США, – енергетичні санкції. Там вважають, що це додасть більше сил Україні, а Путін стане більш зговірливим.

Водночас у своєму інтерв'ю Волц додав, що "дуже позитивним першим кроком" для початку переговорів могла б стати домовленість про припинення вогню

Побачити це у команді Трампа хотіли б у будь-який момент, в будь-який день.

"Я думаю, що це був би неймовірно позитивний перший крок з обох сторін, який дозволив би нам розпочати розробку рамок для якогось дипломатичного вирішення", – сказав політик.

Волц прокоментував плани Трампа "розширити" США та ситуацію в Ізраїлі

Волц у своєму інтерв'ю також розповів, що наразі тривають переговори про звільнення заручників у війні ХАМАС та Ізраїлю.

"Давайте побачимо звільнення заручників. Я хочу побачити, як вони йдуть по трапу, або щонайменше певну угоду перед інавгурацією, бо президент Трамп налаштований серйозно", – сказав він.

Також майбутній радник Трампа висловився щодо прагнення новообраного президента приєднати до США Гренландію та Панамський канал. За його словами, наступний очільник Штатів "дуже серйозно ставиться до загроз, які стоять перед нами в Арктиці та загроз у західній півкулі".

Раніше Трамп заявив, що для встановлення контролю над цими територіями США можуть застосувати військову силу. Волц підтвердив цю позицію.