Тепер допомагає ЗСУ звільняти Україну: знайшовся зниклий російський комбат Томов
На Херсонщині росіяни бідкалися, що зникла ціла група військових разом з командиром батальйону, майором Томовим. Як виявилося, російський офіцер опинився в українському полоні.
Про зникнення майора росіяни повідомляли 9 серпня. Тоді ЗСУ провели спецоперацію і поблизу Козачих Лагерів провели зачистку від російських розвідників, повідомляє 24 Канал.
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Томов у полоні здає позиції "товаришів"
Про полон Томова повідомляють російські пропагандисти. Телеграм-канали публікують відео, на якому комбат 1822 полку збройних сил Росії майор Томов вказує на карті якісь позиції. Голос за кадром стверджує, що у полон взяли "цілого комбата".
У мережі стверджують, що Томов, вочевидь, здає позиції свої "побратимів" на лівобережжі Херсонщини. Адже на опублікованих у мережі кадрах, офіцер щось ретельно відмічає на карті.
До слова, активіст Сергій Стерненко нагадав, що російський офіцер дуже жорстоко поводився з українцями, які потрапляли в полон.
Нагадаю, раніше цей окупант бив українських полонених. Навіть попри це з ним у полоні поводяться більш ніж гуманно,
– заявив Стерненко.
Доля ще 17 розвідників, які зникли разом з Томовим – невідома.
Томов опинився у полоні: дивіться відео
Яка ситуація на Півдні: останні новини
- Ганна Маляр, коментуючи ситуацію у Херсонській області, заявила, що приводів для ажіотажу немає. Вона наголосила, що підрозділи лише виконали завдання.
- Разом з тим, Наталія Гуменюк розповіла про проблеми росіян на лівобережжі Херсонщини. Вона наголосила, що окупанти мають проблеми з логістикою й боєприпасами, адже ЗСУ успішно знищують ворожі склади. За її словами, це також вплинуло на зменшення обстрілів на Херсонщині.
- Щоправда, у неділю, 13 серпня, росіяни цинічно обстріляли Херсонщину. У населених пунктах Станіслав та Широка Балка загинуло 7 осіб. У Станіславі – двоє чоловіків, ще одна жінка отримала поранення. У Широкій Балці окупанти вбили чоловіка та сім'ю – чоловіка, жінку, 12-річного хлопчика та дівчинку, якій було усього 23 дні.