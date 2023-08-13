Тепер допомагає ЗСУ звільняти Україну: знайшовся зниклий російський комбат Томов

На Херсонщині росіяни бідкалися, що зникла ціла група військових разом з командиром батальйону, майором Томовим. Як виявилося, російський офіцер опинився в українському полоні.

Про зникнення майора росіяни повідомляли 9 серпня. Тоді ЗСУ провели спецоперацію і поблизу Козачих Лагерів провели зачистку від російських розвідників, повідомляє 24 Канал.

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Томов у полоні здає позиції "товаришів"

Про полон Томова повідомляють російські пропагандисти. Телеграм-канали публікують відео, на якому комбат 1822 полку збройних сил Росії майор Томов вказує на карті якісь позиції. Голос за кадром стверджує, що у полон взяли "цілого комбата".

У мережі стверджують, що Томов, вочевидь, здає позиції свої "побратимів" на лівобережжі Херсонщини. Адже на опублікованих у мережі кадрах, офіцер щось ретельно відмічає на карті.

До слова, активіст Сергій Стерненко нагадав, що російський офіцер дуже жорстоко поводився з українцями, які потрапляли в полон.

Нагадаю, раніше цей окупант бив українських полонених. Навіть попри це з ним у полоні поводяться більш ніж гуманно,

– заявив Стерненко.

Доля ще 17 розвідників, які зникли разом з Томовим – невідома.

Томов опинився у полоні: дивіться відео

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