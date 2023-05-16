Впритул до ворога, – майор ЗСУ розповів реалії боїв у Бахмуті

Впродовж останніх кількох днів Збройні Сили України мають успіхи на Бахмутському напрямку. Оборона Бахмута дається ціною надзусиль, однак українські бійці роблять неймовірне.

Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира 3-ї штурмової бригади Радіон Кудряшов. Він додав, що російська армія не шкодує боєприпасів і продовжує кидати на вірну смерть нових солдатів під Бахмут.

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ЗСУ повністю контролюють ситуацію

Радіон Кудряшов розповів, що зараз у Бахмуті точаться стрілкові бої від одного метра. Військовослужбовці ЗСУ роблять неймовірне – зустрічають ворога впритул. Окупанти не шкодують боєприпасів та руйнують українські укріпрайони.

"Російська піхота не закінчується. Ворог не втомлюється і продовжує підкидати нові відділення, взводи та роти", – зазначив майор ЗСУ.

За його словами, оборона в Бахмуті дається тяжко. Ситуація динамічна, але повністю контрольована ЗСУ. Логістичне сполучення наразі теж під повним контролем України.

Ба більше, українські бійці мають невеликий оперативний успіх, який допомагає контролювати під’їзди до міста.

Росія сконцентрувала всі свої зусилля у Бахмуті. Зараз наші бійці роблять тиск не лише в місті, а й на його околицях, створюючи напруження по всій лінії,

– додав Кудряшов.

Він вважає, що цей тиск призведе до пролому якоїсь з ділянок на Бахмутському напрямку.

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Застосування авіації

Заступник командира 3-ї штурмової бригади зазначив, що росіяни воюють під Бахмутом всіма родами військ, починаючи від ув’язнених ПВК "Вагнера" і закінчуючи кадровими бригадами армії Росії.

Також Кудряшов повідомив, що на лінії зіткнення ворог застосовує гелікоптери та винищувачі.

"Кожну добу в нас відбувається вдалий схід ракети ПЗРК "Ігли" чи "Стінгера" і ми маємо влучне попадання саме по авіації на Бахмутському напрямку. Тому окупанти активно застосовують тактичну авіацію, яка допомагає їм контролювати передній план", – розповів майор ЗСУ.

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У росіян достатньо засобів, які вони використовують на передньому плані. Росія отримала від радянської армії велику спадщину, яку сьогодні окупанти використовують на лінії розмежування. Це як і сучасні види озброєння, наприклад БМП-3, так і застарілі моделі танків та БМП, випущені в 50 – 70 роках ХХ століття.

Українська армія сучасна. За допомогою новітніх приладів спостереження, квадрокоптерів та інших летючих засобів ЗСУ контролюють просування ворога на передньому плані, ведуть контрбатарейну боротьбу, підтримують роботу піхоти та артилерії,

– наголосив Кудряшов.

Заступник командира 3-ї штурмової бригади заявив, що українські бійці працюють не на кількість, а на якість.

"Маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. Тому нам потрібно буди сучаснішими та розвинутішими. Саме за допомогою цих заходів ми, як прогресивна армія, даємо чинний опір ворогу, який суттєво переважає у кількості", – підсумував Кудряшов.

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