В Іспанії на Майорці обвалився ресторан: серед жертв – туристи

На популярному курортному острові Майорка в Іспанії в четвер, 23 травня, обвалився ресторан. Під завалами загинули працівники ресторану та туристи.

Трагедія сталася увечері у столиці острова Пальма-де-Майорка. Наразі відомо про щонайменше чотирьох загиблих людей, ще 16 – отримали поранення.

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Пошукові роботи тривають

Обвал стався приблизно о 20:30 у пляжному клубі "Медуза". Відомо, що будівля була двоповерховою та розташовувалася біля пляжу.

Наразі на місці трагедії тривають пошукові роботи. Рятувальники сподіваються знайти тих, хто все ще може бути заблокований під уламками. Постраждалих, що вдалося врятувати, доставили в різні лікарні Пальми. Вони отримали переляк, травми грудної клітки, черепно-мозкові та інші множинні травми.

На місці також працюють психологи, які допомагають постраждалим.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловив співчуття загиблим під час обвалу.

Я уважно стежу за наслідками жахливого обвалу, який стався на пляжі Пальма,

— написав Санчес.

Через трагедію у місті оголосили триденну жалобу.

Загиблі мали іноземне походження

Майорка є частиною іспанських Балеарських островів у Середземному морі. Відносно теплий клімат острова цілий рік і велика кількість пляжів роблять його популярним місцем для туристів з усієї Європи. Цьогоріч там уже розпочався сезон, тому серед потерпілих багато туристів.

Пізніше у El Mundo розповіли, що серед загиблих у трагедії були двоє громадян Німеччини, відвідувач закладу із Сенегалу та працівниця ресторану, що мала також сенегальське походження.

Журналістам вдалося дізнатися, що сенегальця звали Абдулай Діоп, він працював у місцевому нічному клубі.

"Після вечері він пішов до спортзалу, зупинився випити в пляжному клубі "Медуза", де у нього були знайомі. Діоп став популярним на острові в грудні 2017 року, коли разом з другом стрибнув у море, щоб врятувати чоловіка, який не міг вибратися з води в Плая де Пальма", – пишуть у виданні.

Ймовірно, Діоп товаришував з місцевим персоналом, в тому числі із загиблою працівницею.

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