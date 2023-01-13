Майте терпіння і не підтримуйте російську пропаганду, – воїн Мадяр показав відео з Соледара

Командир окремої тактичної групи аеророзвідки із позивним "Мадяр" опублікував звернення із Соледара. У місті йдуть важкі бої, але українські захисники відбивають атаку окупантів.

Мадяр закликав людей не поширювати російську пропаганду, мовляв, ЗСУ відійшли від Соледара.

Важливо Росіяни там є, але місто вони не контролюють, – у Зеленського описали ситуацію в Соледарі

Запеклі бої у місті

Військовий показав відео з міста. Йдуть стрілецькі та артилерійські бої. В частині Соледара українським військовим вдалось відтиснути ворога – він був вимушений відступити.

ЗСУ стоїть в ешелоновій міцній стінці захисту, достатніми силами. Загони ПВК "Вагнера" постійно штурмують, але військовий зауважив, що захисникам плювати на плани ворога. Українські бійці якісно виконують свою роботу.

Майте терпіння, а ми маєм честь робити свою роботу,

– зазначив Мадяр.

Він наголосив, що хвиля деморалізації, яка зараз розповюджується, нічого доброго не принесе. Він нагадав про офіційні джерела інформації, зокрема, Генштаб.

Мадяр опублікував відео з Соледара:

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