Маю право на захист, – у містах України провели акції на підтримку Сергія Стерненка: фото, відео

На захист одеського активіста Сергія Стерненка зібралися мешканці різних міст – Києва, Львова, Луцька, Херсона, Харкова, Івано-Франківська та Одеси. Офіс генпрокурора та СБУ готують йому підозру. Справа стосується третього збройного нападу на Стерненка, коли активіст, захищаючись, смертельно поранив свого нападника.

Фото Сергія Стерненка активісти показали на проєкторах на будівлях Офісу Президента та регіональних офісах прокуратури, повідомляє журналістка 24 каналу. Гасло акції – "Руки геть від Стерненка" та "Маю право на захист".

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Учасниця акції львів'янка Меланія Подоляк вважає, що Сергія Стерненка переслідує "українська система – правоохоронна і провладна".

І вони фактично хочуть відібрати в нас наше право на самозахист. Ми зібралися тут, бо до нас дійшла інформація, що з дня на день Сергієві збираються оголосити підозру. Підозру за 115 статтею ККУ про умисне вбивство,

– додала вона.

Активістка пояснила, що небайдужі українці не будуть миритися з цим, а будуть боротися. Зокрема, вони вже звернутися до президента Володимира Зеленського та закликали його не робити тих помилок, які свого часу зробив Віктор Янукович.



Акція на підтримку активіста у Дніпрі / Фото активістів



Сергія Стерненка також підтримують у Львові / Фото 24 канал



Акція на підтримку активіста Сергія Стерненка у Луцьку / Фото активістів



Стерненка підтримують також у Києві / Фото активістів



Активіста також підтримують у Івано-Франківську / Фото активістів



Акція на підтримку Стерненка у Харкові / Фото активістів

Сергія Стерненка підтримують у різних містах України: відео

Акції на підтримку активіста: відео

Що відомо про Сергія Стерненка?Сергій Стерненко – український активіст, колишній очільник одеського "Правого сектору". На початках організовував акції з закриття наркоточок, пікетував російське консульство, 2015 року блокував окупований Крим.



У 2017 році був одним з організаторів зриву виступу російського актора Костянтина Райкіна, який підтримав окупацію Криму. Сергій Стерненко виступав і проти забудови частини території Міського саду Одеси – Літнього театру. Тоді йому висунули підозру в організації масових заворушень. У квітні 2018 почав працювати над створенням в Одесі Громадської організації "Небайдужі".

Що відомо про напади на Стерненка

На Сергія Стерненка нападали тричі. Все відбувалось в Одесі протягом лютого – травня 2018 року.

Під час другого нападу Стерненку ззаду стріляли у шию. Під час останнього активіст поранив одного з нападників ножем у живіт. Згодом той помер.

Організаторів та винних у нападах досі не знайшли.

Сам Стерненко звинувачував у цьому мера Одеси Геннадія Труханова та керівництво обласної поліції.

Наразі Офіс генпрокурора та СБУ готують активісту підозру. Вона стосується смертельного поранення Стерненком свого нападника. Активісту планують вручити підозру через організований проти нього ж замах на вбивство, у якому той зміг вижити.

Важливо В активістів є план дій, якщо мене спробують ув'язнити, – Стерненко

Все, що відомо про Сергія Стерненка, – читайте за посиланням у матеріалі 24 каналу.