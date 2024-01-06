Повітряні атаки у 2023 році: скільки всього ворожих "Шахедів" і ракет збили ЗСУ

6 січня 2024, 23:14
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Джерело:

Міністерство оборони

За минулий рік окупанти завдали численних повітряних ударів по Україні. У Міноборони підсумували результати відбиття ворожих атак.

У 2023 українські сили знищили 3800 повітряних цілей, які запускала країна – агресорка.

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Скільки ворожих ракет і дронів не досягли цілі

В оборонному відомстві наголосили, що наші захисники проробили неймовірну роботу. Так, вони ліквідували:

  • 887 крилатих ракет;
  • 15 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал";
  • 41 інша балістична ракета;
  • 2691 БПЛА "Шахед";
  • 35 безпілотників Lancet;
  • 131 Орлан та інші безпілотники.

Також Міноборони подякувало союзникам за зміцнення української протиповітряної оборони.

Чи може бути дефіцит ракет до систем ППО Patriot

Юрій Ігнат прокоментував статті у західних ЗМІ, у яких йдеться про те, що з постачання ракет до ППО Patriot можуть виникнути проблеми.

За словами речника, в Україні був, є і буде завжди дефіцит ракет, оскільки Росія атакує нашу країну великою кількістю повітряних засобів, часом цифра випущених безпілотників за добу сягає сотні. Тому, зазначив речник, керівництво країни просить у партнерів поповнювати запаси ракет до ППО після того, як Україна відбила якийсь масований повітряний напад.

Водночас Ігнат зауважив, що Україна не може тримати у себе величезний запас ракет, оскільки ворог довідається про їх місцерозміщення.

Військовий додав, що наша держава постійно потребує поповнювати ті ракети, які вона витрачає. Ця тема наразі стоїть гостро, наголосив Ігнат.

Автор: Анастасія Колеснікова