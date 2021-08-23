Майже ідеальною українською: прем'єр Хорватії заявив, що Крим – це Україна
Джерело:24 канал
Глава уряду Хорватії Анрдей Пленкович виступив на першому саміті "Кримської платформи". Він заявив, що його держава має непохитне твердження: Крим – це Україна.
Андрей Пленкович зазначив, що дуже втішений знову відвідати Крим. Йому вдалося майже ідеальною українською виступити із вітальним словом.
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Прем'єр Хорватії українською заявив, що Крим – це Україна
Пленкович на самому початку зазначив – "Кримська платформа" є правильним майданчиком для мобілізації. Адже міжнародна спільнота повинна проявити увагу до Криму. Щодо позиції Хорватії, то її міністр заявив – без сумнівів, Крим є Україною, а її окупація – незаконна.
Я приїхав сьогодні до Києва, аби з нашими українськими друзями та європейськими колегами засвідчити від Хорватії незмінну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Крим – це Україна,
– заявив Андрей Пленкович.
Виступ прем'єра Хорватії Андрія Пленковича на "Кримській платформі"До речі. Подібні теплі слова щодо України на саміті висловив президент Литви Ґітанас Науседа. Він сказав, що в Україні почувається як удома, а громадян нашої держави він вважає своїми найближчими друзями.
Що відомо про Кримську платформу
- Кримська платформа – це дипломатична ініціатива, що спрямована на деокупацію півострова Росією та повернення до складу України.
- Це один зі способів координувати спільні зусилля у рамках міжнародного партнерства.
- Створення Кримської платформи восени 2020 року анонсував Володимир Зеленський.
- Перший саміт платформи проведуть 23 серпня. Він складатиметься з 4 тематичних панелей.
- Надалі Кримська платформа діятиме на постійній основі. У Києві розташовуватиметься її офіційний офіс.