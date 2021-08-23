Майже ідеальною українською: прем'єр Хорватії заявив, що Крим – це Україна

Глава уряду Хорватії Анрдей Пленкович виступив на першому саміті "Кримської платформи". Він заявив, що його держава має непохитне твердження: Крим – це Україна.

Андрей Пленкович зазначив, що дуже втішений знову відвідати Крим. Йому вдалося майже ідеальною українською виступити із вітальним словом.

Нагадаємо У Києві проходить саміт Кримської платформи: заяви учасників заходу

Прем'єр Хорватії українською заявив, що Крим – це Україна

Пленкович на самому початку зазначив – "Кримська платформа" є правильним майданчиком для мобілізації. Адже міжнародна спільнота повинна проявити увагу до Криму. Щодо позиції Хорватії, то її міністр заявив – без сумнівів, Крим є Україною, а її окупація – незаконна.

Я приїхав сьогодні до Києва, аби з нашими українськими друзями та європейськими колегами засвідчити від Хорватії незмінну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Крим – це Україна,

– заявив Андрей Пленкович.

Виступ прем'єра Хорватії Андрія Пленковича на "Кримській платформі"

Що відомо про Кримську платформу

Кримська платформа – це дипломатична ініціатива, що спрямована на деокупацію півострова Росією та повернення до складу України.

Це один зі способів координувати спільні зусилля у рамках міжнародного партнерства.

Створення Кримської платформи восени 2020 року анонсував Володимир Зеленський.

Перший саміт платформи проведуть 23 серпня. Він складатиметься з 4 тематичних панелей.

Надалі Кримська платформа діятиме на постійній основі. У Києві розташовуватиметься її офіційний офіс.