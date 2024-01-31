Ми ні про кого не забули, – Зеленський звернувся до українців після великого обміну полоненими

Сьогодні, 31 січня, до України з російського полону повернулися ще 207 захисників. Президент Зеленський записав звернення з цієї нагоди.

Глава держави повідомив, що звільнити з полону окупантів вдалося 180 рядових і сержантів, а також 27 офіцерів. Майже половина з них – захисники Маріуполя.

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"По кожному прізвищу шукаємо"

Президент зазначив, що це вже 50-й обмін за час повномасштабної війни. У рамках цих обмінів додому повернулося 3035 українців.

І ми зробимо все, щоб повернути кожного й кожну. Ми ні про кого не забули. По кожному прізвищу шукаємо,

– наголосив Зеленський.

Глава держави подякував своїй команді, яка доклала зусиль до повернення українських воїнів.

Кирило Буданов, Андрій Єрмак, Василь Малюк, Дмитро Усов, Ігор Клименко, Дмитро Лубінець. Я вдячний усім, хто допомагає. Ми дуже часто чули – у різні моменти, – що щось не вийде. Коли знаєш, що саме робити, усе вдається. І навіть те, що комусь може здаватись неможливим. Україна вміє досягати свого!

– заявив Зеленський.

Кого повернули з полону

У Координаційному штабі розповіли, що серед врятованих військовослужбовців – 95 представників ЗСУ, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України. Також серед звільнених є морпіхи та бойові медики.

Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому оборонцю – 61 рік, а наймолодшому згодом буде 21.

Ті, хто повернувся, – обороняли Маріуполь, були на "Азовсталі", острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках.

Відомо, що у межах цього обміну, повернули військового, родина якого загинула під час ракетного удару по Дніпру. Йдеться про молодшого сержанта Захара.

Він разом з дружиною Тетяною захищав "Азовсталь" від окупантів, а потім разом потрапили до полону. Тетяну обміняли раніше. Після повернення жінка разом з двома доньками оселилася у Дніпрі. Втім, 14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина.

Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір'ю чоловіка. Старша 19-річна донька Руслана чекає на зустріч із батьком.