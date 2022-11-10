Медкомісія у час війни: як проводять обстеження та визначають непридатних

На фоні ефективного наступу ЗСУ у Міноборони почали пояснювати, чи буде додаткова мобілізація та кого можуть забрати на службу. Варто зауважити, що після отримання повістки майбутні бійці проходять медичну комісію.

Як вона проходить та хто може виявитись непридатним чи тимчасово непридатним до служби, пояснив "УП. Життя" правовий аналітик благодійного фонду "Право на захист" Руслан Романів, пише 24 канал. Варто зауважити, що на проходження комісії військовозобов'язаному також дають повістку.

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Коли можуть відправити на медкомісію

Після отримання повістки військовозобов'язаний має прийти в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат) та надати потрібні документи.

Якщо в людини немає підстав, щоб відстрочити призов, то їй дають повістку на військово-лікарську комісію (ВЛК).

В мирний час чоловіки, придатні або обмежено придатні до служби, проходили комісію раз на 5 років. Під час війни особа має пройти комісію незалежно від того, коли проходила її перед цим.

Якщо військовозобов'язана особа тимчасово непридатна до служби та лікується, то повторний огляд можливий через 2 – 6 місяців. Якщо непридатна – то через 6 – 12 місяців.

Що обов'язково варто знати про проходження медкомісії

Перед комісією особа повинна пройти такі обстеження:

рентгенологічне (флюорографічне) органів грудної клітки;

зробити аналіз крові та дослідження сечі;

визначити групу крові та резус-належність (людям, у яких немає відповідної відмітки у військовому квитку);

електрокардіографію (ЕКГ).

Людям, які старші за 40 років, треба також виміряти внутрішньоочний тиск та дослідити вміст цукру в крові.

Ще до огляду військкомат отримує дані про військовозобов'язаного з психоневрологічних, протитуберкульозних, шкірно-венеричних диспансерів та навіть наркологічних закладів.

Якщо людина на обліку – беруть витяг з історії хвороби, на людей з інвалідністю – дані з органів соцзахисту та медкартку.

Під час медичної комісії особа проходить:

хірурга;

терапевта;

невропатолога;

психіатра;

офтальмолога;

оториноларинголога;

стоматолога;

дерматолога.

Якщо треба, людину відправляють до інших лікарів. Кожен з них має написати дані про придатність, тимчасову або повну непридатність до служби у висновок.

Також лікар вказує:

статтю розкладу хвороб (за наявності);

дату огляду;

підпис із своїм прізвищем та ініціалами;

особисту печатку.

Хто придатний, непридатний чи обмежено придатний до служби

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" люди з інвалідністю не підлягають мобілізації.

Проте особа, яка в мирний час непридатна до служби, може бути обмежено придатною у воєнний. Комісія ухвалює рішення про придатність військовозобов'язаного, керуючись:

додатком 1 до положення № 402 про розклади хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби;

додатком 2, де є пояснення щодо застосування статей розкладу хвороб;

а також додатком 3, де є таблиця додаткових вимог до стану здоров'я.

Адже немає окремої таблиці щодо вимог під час мобілізації.

Зверніть увагу: перелік захворювань, які дають можливість бути непридатним до військової служби у мирний час, є значно ширшим, ніж у воєнний,

– пояснив Руслан Романів.

Пояснив, що при поганому зорі:

непридатним до служби з виключенням з військового обліку військовозобов'язаний є при гостроті зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоті, а також за відсутності очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гостроті зору обох очей 0,2 і нижче;

військовозобов'язаний є при гостроті зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоті, а також за відсутності очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гостроті зору обох очей 0,2 і нижче; є обмежено придатним у воєнний час при гостроті зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоті, відсутності очного яблука при гостроті зору другого ока 0,4 і вище або гостроті зору одного ока 0,3 при гостроті зору другого ока 0,3 – 0,1.

при гостроті зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоті, відсутності очного яблука при гостроті зору другого ока 0,4 і вище або гостроті зору одного ока 0,3 при гостроті зору другого ока 0,3 – 0,1. тимчасово непридатним при гострих хворобах ока, після хірургічних операцій на оці.

Подібний алгоритм діє також при щелепно-лицьові аномалії, включаючи аномалії прикусу. У такому випадку:

непридатною є особа при щелепно-лицьовій аномалії, аномалії прикусу зі значними порушеннями функцій;

обмежено придатною у воєнний час – при щелепно-лицьовій аномалії з помірними та незначними порушеннями;

придатною до служби особа – при аномаліях без порушень функцій.

Та, варто пам'ятати, що довідки, висновки, заключення інших лікарів не є остаточними для комісії. Проте комісія може їх врахувати.

Варто зазначити, що того, щоб визначити особу непридатною до служби під час мобілізації, їй обов'язково варто пройти медичне обстеження. Тобто людину знімають з обліку тільки тоді, коли комісія визначила непридатність до служби.

Мобілізація в Україні: важливі новини

8 листопада Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про продовження воєнного стану і мобілізації. Адже попереднє рішення діє до 21 листопада.

Згодом нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк опублікував фото указу. Згідно з ним, строк воєнного стану та проведення загальної мобілізації продовжать з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року. Тобто знову на 90 днів.

9 листопада заступниця міністра оборони України Ганни Маляр заявила, що в Україні не планують додаткову мобілізацію. Посадовиця пояснила, що її перебіг залежить від ситуації на фронті.

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