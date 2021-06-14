Медведчук не отримує депутатську зарплату під час домашнього арешту

Народний депутат Віктор Медведчук щонайменше до 9 липня перебуватиме під домашнім арештом через справу про держзраду. Від 11 травня і до цього часу він не отримуватиме зарплату у парламенті.
Відповідну інформацію журналістам надали у Комітеті з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради.
Тим часом У Bihus.Info опублікували всі 36 годин скандальних "плівок Медведчука"
Медведчуку не платитимуть зарплату
Гроші Медведчуку на час відсутності через запобіжний захід у парламенті не платитимуть. Як ідеться у законодавстві, таке правило стосується не лише нардепів, а загалом – усіх працівників.
Збереження заробітної плати за час відсутності народного депутата України, як і будь-якого іншого працівника, у зв'язку із застосуванням до нього відповідно до частини 1 статті 181 ККУ запобіжного заходу, чинним законодавством не передбачено,
– пояснили у комітеті.
Нараховують гроші народному депутату на підставі табеля обліку робочого часу, куди вносять декілька показників:
- дані про участь в не менш як 70% голосувань;
- облік присутності на засіданнях комітетів;
- відрядження;
- відпустка;
- відсутність у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;
- інші поважні причини.
Медведчук під домашнім арештом: головне
- Віктору Медведчуку повідомили про підозру у держзраді. Йдеться про замах на розграбування національних ресурсів у Криму.
- Також Медведчук начебто передавав інформацію Росії про розташування підрозділи ЗСУ.
- Медведчуку 11 травня обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
- 21 травня суд розглянув дві апеляції на запобіжний захід: від слідчих прокурорів і від адвокатів Медведчука. Слідчі просили ув'язнити Медведчука, а захисники – пом'якшити запобіжний.
- Обидва звернення відхилили і запобіжний для Медведчука лишився тим, що і раніше – цілодобовий домашній арешт.