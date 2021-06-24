Не новина, – Зеленський заявив, що Медведчук торгував з окупантами разом з Порошенком

Володимир Зеленський прокоментував "плівки Медведчука", які оприлюднило видання Bihus.Info. Президент наголосив, що Віктор Медведчук з окупантами торгував разом з Петром Порошенком.

У своєму інтерв'ю Володимир Зеленський зізнався, що бачив декілька фрагментів цих плівок. Він вважає, що владна команда вже зповна показала свою реакцію на цю історію.

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Ну, дивіться: для мене не новина те, що відбулось. Ми всі про це знали. Ми не мали плівок, ніхто не чув їх, але було багато різної інформації від Служби безпеки, розвідки,

– підкреслив глава держави.

Він заявив, що чудово розуміє, як все це відбулося – що Віктор Медведчук торгував і заробляв разом з п'ятим президентом Петром Порошенком.

"Ми чудово розуміємо, що українське вугілля, яке через окупацію було захоплено на території тимчасово окупованого Донбасу, купувала Україна через Росію. Воно вивозилось", – зазначив Володимир Зеленський.

Причетність Порошенка недоведена

Інтерв'юерка Наталія Мосейчук зауважила, що попри заяви про причетність Петра Порошенка, вона фактично не доведена.

Президент натомість пригадав, як ще у понад рік тому говорив, що чудово знає, на кого працює Віктор Медведчук і звідки заробляє. Тоді глава держави пообіцяв реакцію.

Моя впевненість базується на якихось фактах й інформації, яку я маю. Ми бачимо з вами зараз і плівки, і бачимо також з вами, що відбулось. Труба зараз у держави, ведуться суди, його звинувачують в державній зраді,

– наголосив Володимир Зеленський.

Відтак, резумуючи, він запевнив, що його заяви про причетність до цієї історії Петра Порошенка ґрунтуються не на порожньому місці.

Історія з "плівками Медведчука":