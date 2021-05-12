Медведчук заявив, що високі посадові особи радили йому виїхати з України

З 11 травня у Віктора Медведчука – статус підозрюваного у справі про державну зраду. Сам Медведчук запевняє, що повідомлення про підозру не отримував. Також політик каже, що країну покидати не збирається.
Джерело:Цензор.НЕТ
Підозра стосується державної зради, зокрема, мовиться про замах на розграбування національних ресурсів в українському Криму. Також народному обранцю інкримінують порушення статті Кримінального кодексу "Про порушення звичаїв війни".
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Медведчук каже, що з України не виїжджатиме
Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" каже, що отримав лише копію повідомлення про підозру. Самі повідомлення направили на його домашню поштову адресу та адресу Верховної Ради.
Медведчук запевняє, що покидати Україну не збирається, а натомість вивчатиме із захисниками 5 томів своєї справи.
Я такого задоволення (покинути Україну – 24 канал) нікому не доставлю. В першу чергу тим, хто хоче, щоб я так зробив. Протягом кількох місяців мені пропонують високі посадові особи, що мені краще десь поїхати, десь відпочити, десь пересидіти,
– розповів підозрюваний політик.
Актуально Звинувачення у підозрі – серйозні, – Венедіктова про розслідування щодо МедведчукаВажливо! В Офісі генпрокурора запевнили, що нардепу повідомили про підозру згідно з законом. З 11 травня 2021 у нього статус підозрюваного. Прокурори клопотатимуть щодо тримання під вартою у якості запобіжного заходу для Медведчука.