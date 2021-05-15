Те, про що говорили кілька місяців – таки сталося. На санкціях, накладених на кума Володимира Путіна, влада не зупинилася. Віктор Медведчук ще й отримав підозру у державній зраді.

На спільній пресконференції голова Служби безпеки України Іван Баканов та генпрокурорка Ірина Венедіктова нарешті продемонстрували громадськості докази. Вони можуть привести Медведчука на лаву підсудних.

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Зокрема, мовиться про те, що Медведчук отримав від Кремля надприбутковий бізнес в окупованому Криму, після того, як зрадив українську державу.

Новини у цьому немає. Адже мої колеги ще 2 роки тому розповіли, як одна з українських фірм Медведчука – "Нові проєкти" була перереєстрована в Криму і отримала від окупаційної російської влади ліцензію на видобуток газу і нафти біля кримського узбережжя.

Але цього разу голова СБУ Баканов поширив важливий доказ, а саме – запис телефонної розмови між Медведчуком та на той час віцепрем'єром уряду Росії – Дмитром Козаком. Це той самий, який останні кілька років відповідає в Кремлі за український напрямок.

Ймовірна розмова Медведчука і Козака: дивіться відео

На цьому аудіозаписі Козак і Медведчук обговорюють, що останній має зробити, щоб отримати від росіян на свою фірму такі бажані родовища на шельфі окупованого українського півострова.

Але найцікавіше далі. Зі слів Баканова можна зробити висновок, що СБУ отримала доступ до мобільних переговорів Медведчука ще у 2014 році. І ледь не 5 років поспіль, до 2019 року, слухала його розмови з кремлівськими кураторами.

Чому докази проти Путіна не оприлюднила попередня влада

Наприклад, ось розмова з Дмитром Козаком відбулася у 2015 році. Ви запитаєте, чому ж тоді, маючи ці докази антидержавної діяльності Медведчука, попередня влада не дала їм ходу? І саме тоді не повідомила про підозру куму Путіна?

А ось чому – на іншому аудіозаписі телефонної розмови людина, схожа на Медведчука, розмовляє із заступником керівника адміністрації президента Росії Володимиром Островенком.

Ймовірна розмова Медведчука і Островенка: дивіться відео

Характерно те, що ця розмова теж відбулася ще у 2015 році. На ній співрозмовники обговорюють санкції, які на той момент ввела українська влада проти низки російських підприємств.

Отже, Медведчук доповідав у Кремль, що він з кимось спілкувався в українській владі і йому повідомили, що санкційний список можна, так би мовити, редагувати. Тобто якісь російські підприємства звідти прибрати, або й зовсім не включати.

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На що кремлівський співрозмовник подякував Медведчуку за інформацію і пообіцяв її доповісти своєму начальнику: або главі адміністрації президента Росії Іванову, або безпосередньо Путіну.

І о диво! Тоді у 2015 році до списку російських підприємств, проти яких в Україні ввели санкції, і справді не потрапило кілька великих компаній.

Наприклад, не опинилися під санкціями російські державні банки, чиї дочки філії спокійно собі продовжили працювати в Україні. Серед них – російські "Сбербанк", банк ВТБ та "Внешекономбанк".

До речі! "Внешекономбанк" був власником одного з найбільших українських банків – "Промінвесту".

Показово, що чимало російських компаній, які в Україні давно не мали бізнес-інтересів тоді внесли до санкційного списку. А от ці 3 російські банки, які мали на той час розгалужену мережу відділень по Україні і виводили звідси мільярди прибутків, тодішня українська влада чомусь вперто не помічала.



Протести біля "Сбербанку" в Києві у 2017 році / Фото "Українські новини"

Аж поки через 2 роки суспільству терпець не урвався і багатьма містами України прокотилася хвиля протестів, де активісти самі взялися виконувати роботу влади і почали фізично блокувати філії російських банків.

Так, наприклад, у Києві вхід до "Сбербанку" замурували цеглинами. А у Вінниці вхід до філії "Сбербанку" тоді закували ланцюгами і облили червоною фарбою, яка символізувала кров вбитих російськими окупантами українців. Акції протесту тоді пройшли ще у двох десятках українських міст.

Хто не поспішав накладати санкції на російські банки

Хто ж тоді в українській владі так зволікав і не поспішав накладати санкції на російські банки в Україні? Питання накладення санкцій, як ми тепер добре знаємо – залежить лише від одного органу – Ради національної безпеки та оборони. І очолював її на той час президент Петро Порошенко.

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І, очевидно, саме з його відома і з його волі, ані у 2014 році, коли почалася війна з росіянами, ані у 2015 році, ані у 2016 році діяльність російських фінансових установ так і не заблокували.

На російські банки тодішнє РНБО на чолі з Порошенком зі скрипом наклало санкції лише у 2017 році і лише після цих гучних протестів по всій Україні.



Порошенко не поспішав накладати санкції на російські банки / Фото EPA

Порошенко тягнув із запровадженням санкцій

Під час свого виступу на засіданні Ради нацбезпеки та оборони Порошенко без особливого ентузіазму погодився розглянути питання накладення санкцій на російські фінансові установи.

Чи не тому Петро Порошенко кілька років тягнув із запровадженням цих санкцій, бо раніше з Кремлем через Медведчука погодив редагування санкційного списку і не внесення туди фінансових установ держави-агресора? Що навзамін від Кремля отримав тодішній президент Порошенко за саботаж по накладенню цих санкцій?

Частку від прибутку російських банків в Україні? Чи лояльність з боку телевізійного холдингу Медведчука, яка так відверто проявилася під час виборів у 2019 році.

Або, можливо, все ще простіше? Адже "Липецька фабрика Рошен" спокійно працювала собі у Росії до початку 2017 року. Що дивним чином збігається у часі з дозволом на роботу російських банків в Україні.

А найголовніше: після закриття цієї фабрики менеджерам Порошенка вдалося без жодних перешкод вивести з території Росії все цінне кондитерське обладнання і перевезти його в Україну.

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Ви вірите в те, що це можна було зробити без погодження з російською владою? Тому найголовніше запитання: коли ти домовившись з ворогом, дозволяєш його структурам працювати у твоїй країні, а сам натомість, отримуєш сприяння для свого бізнесу на території ворога, чи не є це державною зрадою?

І чи не стане Петро Олексійович, наступним після кума Путіна, хто отримає підозру? Бо, від доказів зв'язків попередньої влади з Кремлем, якщо чесно, вже в очах мерехтить.