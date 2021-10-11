Медведчуку вручили клопотання про арешт або заставу в мільярд гривень
Джерело:фейсбук Рената Кузьміна
Віктору Медведчуку у понеділок, 11 жовтня, вручили клопотання про арешт або заставу у розмірі мільярд гривень. Проросійському політику інкримінують державну зраду.
Генпрокурорка Ірина Венедіктова ще 8 жовтня повідомила, що прокурори проситимуть взяти Медведчука під варту. Тоді ж генпрокурорка озвучила суму застави – мільярд гривень.
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Медведчуку інкримінують державну зраду
Куму Володимира Путіна 8 жовтня оголосили підозру в держзраді та тероризмі. Мовиться про вугілля, яке Медведчук купував у бойовиків на Донбасі.
Саме за сприяння Медведчука зуміли організувати незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України.
Як докази долучили до справи:
- записи розмов Медведчука з бойовиками – експерти підтвердили їхню справжність і голос Медведчука;
- передача готівки "псевдореспублікам";
- покази свідків;
- судові експертизи.
Окрім того, у ході розмов, наявних на записах, Медведчук розповідав, що має гарантії від вищих посадовців України.Зауважте! Наразі Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом в іншій справі. Мовиться про державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів у Криму.