Коли лікарі безсилі: Медвєдєв пригрозив Європі "зникненням" після візиту Зеленського

Колишній президент Росії Дмітрій Медведєв вирішив прокоментувати відрядження Володимира Зеленського у країни Європи. Однак у результаті лише вкотре підтвердив, що його психіатр не є достатньо кваліфікованим фахівцем, адже не зміг впоратись з його розумовими відхиленнями.

Цього тижня у Володимира Зеленського був справжній дипломатичний марафон, адже він встиг завітати і в Лондон, і в Париж, і в Брюссель. Опісля Медведєв у письмовій форі висловив своє невдоволення через те, що лідери європейських країн підтримали Україну. Про це інформує 24 Канал з посиланням та телеграм-канал одіозного політика.

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Росія звинувачує Україну у своїх же проблемах

Зауважимо, що зараз Медведєв є заступником керівника Ради Безпеки Росії. Посада наче важлива, однак фактично він нічого не вирішує, тому й аби скоротати час пише нісенітниці у своїх соціальних мережах. Зокрема, він назвав зустрічі Зеленського з Макроном, Шольцом, Сунаком нібито "цирком".

Прямі трансляції, перші шпальти газет, фотографії з європейськими босами. Апогеєм "цирку виродків" стала аудієнція зеленої засмальцьованої майки у британського монарха,

– написав він.

Водночас Мєдвєдєв "запевнив", що українська влада буцімто насильно відправляє людей на фронт, однак чомусь забув сказати, що Кремль досі проводить мобілізацію, адже відповідного наказу про її закінчення від Путіна ще не було. Він також сказав, що "Україна принесла Європі лише проблеми", однак не написав, що саме Росія розв'язала цю війну. Словом, звинувачував російський маразматик українського президента та всю державу в тому, у чому сама винна Росія.

Наостанок він заявив, що європейська цивілізація "зникне" через підтримку України, хоча, очевидно, це стосується насамперед Росії.

Читати оригінальні "висловлювання" російських політиків про Україну краще не варто, адже це може похитнути емоційний стан. Власне, подібні заяви є частиною інформаційно-психологічних операцій ворога – Кремль хоче, аби українці були "накачані" негативом.



Як не піддаватися ІПСО окупанта / Картинка 24 Каналу

До цієї теми згадаємо слова експертів, які вважають, що це турне Зеленського Європою мало феноменальний успіх. Воно зруйнувало наративи кремлівської пропаганди про те, що нібито "захід втомився від війни". Ба більше, депутатка Європарламенту Раса Юкнявічене наголосила, що глава нашої держави є президентом усього вільного світу. Тому й не дивно, що після того Медведєв остаточно втратив здоровий глузд.