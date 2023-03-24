Медведєв пригрозив ядерною зброєю у разі повернення Криму до України

Військове керівництво України неодноразово заявляло про те, що Крим – ключ до вирішення війни з Росією. Однак посіпака Путіна Дмитро Медведєв вважає, що це чудовий привід для розв'язання ядерної війни.

Про це, за інформацією російських ЗМІ, заступник голови Ради безпеки Росії заявив на брифінгу. Крім того, Медведєв знову оскандалився низкою цинічних заяв, передає 24 Канал.

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Чергові дурниці від Медведєва

Хочеться ще раз нагадати керівництву Росії, як невдало вони прорахували свої сили. На початку повномасштабного вторгнення окупанти стверджували, що візьмуть Київ за три дні.

Натомість після року спротиву українського народу Дмитро Медведєв заявляє, що Генеральний штаб російської армії вже прораховує та готує рішення на випадок можливих наступальних операцій України.

Крім того, у Кремлі вже не такі впевнені щодо ситуації в Криму. Медведєв не відкидає можливість повернення півострова до складу України. Однак знову береться погрожувати, що спроба України відвоювати Крим буде підставою для Росії застосувати ядерну зброю.

Експрезидент Росії також вирішив, що Україна все-таки не вступить до Євросоюзу, а обіцянки про це – лише "обман для заспокоєння людей".

Цікавий факт, що в мозку Медведєва все ще залишились звивини, які допомагають йому оцінювати реальну небезпеку для Росії. Тому на брифінгу він заявив, що Росія не збирається форсувати війну із Заходом і переводити її у відкритий конфлікт.

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