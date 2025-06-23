Згадав Договір про нерозповсюдження ядерної зброї: Медведєв відповів Трампу після критики

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва не має наміру передавати ядерну зброю Ірану. Таким чином він відреагував на слова лідера США Дональда Трампа, який різко розкритикував його попередні заяви.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву, яку Медведєв опублікував на сторінці в соцмережі Х у відповідь на пост Трампа.

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Медведєв зробив нову заяву

Медведєв заявив, що Росія не планує передавати ядерну зброю Ірану.

Росія не має наміру постачати ядерну зброю Ірану, оскільки, на відміну від Ізраїлю, ми є учасниками Договору про нерозповсюдження ядерної зброї,

– відповів Дмитро Медведєв.

Водночас він наголосив: "Я засуджую удар США по Ірану – він не досяг своїх цілей".

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Нагадаємо, раніше Трамп у своєму дописі в соціальній мережі відреагував з обуренням на заяву заступника Медведєва про нібито готовність низки країн передати ядерну зброю Ірану.