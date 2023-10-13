Не люди, а криця, – Притула назвав разючу суму, яку зібрали на далекобійні дрони

Лише нещодавно, 10 жовтня, Сергій Притула, Сергій Стерненко й Ігор Лаченков запустили мегазбір для покупки сотні далекобійних дронів. Планували 175 мільйонів за три доби. Втім, вдалося навіть більше.

Вранці 13 жовтня волонтер назвав суму, яку зібрали за 72 години. Завдяки донатам вдасться купити більше дронів, аніж планували спочатку.

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Скільки грошей вдалося зібрати

72 години. 177 000 000 гривень. 101 далекобійний БПЛА-камікадзе. Не люди, а криця!!!

– підкреслив Сергій Притула.

Також волонтер подякував усім, хто долучився, і привітав з успішним завершенням мегазбору. Притула зазначив, що пізніше додасть трохи аналітики по збору.

Скільки грошей зібрали на далекобійні дрони / Інфографіка з телеграму Притули

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