Не люди, а криця, – Притула назвав разючу суму, яку зібрали на далекобійні дрони
Джерело:Сергій Притула
Лише нещодавно, 10 жовтня, Сергій Притула, Сергій Стерненко й Ігор Лаченков запустили мегазбір для покупки сотні далекобійних дронів. Планували 175 мільйонів за три доби. Втім, вдалося навіть більше.
Вранці 13 жовтня волонтер назвав суму, яку зібрали за 72 години. Завдяки донатам вдасться купити більше дронів, аніж планували спочатку.
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Скільки грошей вдалося зібрати
72 години. 177 000 000 гривень. 101 далекобійний БПЛА-камікадзе. Не люди, а криця!!!
– підкреслив Сергій Притула.
Також волонтер подякував усім, хто долучився, і привітав з успішним завершенням мегазбору. Притула зазначив, що пізніше додасть трохи аналітики по збору.
Мегазбір "Можем павтаріть!": дивіться відео
Що треба знати про мегазбір "Можем павтаріть"
- У жовтні 2022-го після першої масованої атаки російських терористів по енергетичній інфраструктурі України волонтерам вдалося зібрати аж 352 мільйони гривень.
- Тож через рік оголосили мегазбір "Можем павтаріть". Мета – 175 мільйонів гривень на 100 далекобійних БпЛА.
- Йдеться про "Морок" українського виробництва, який має 30 кілограмів корисного навантаження і може долати 800 кілометрів.
- Планували зібрати за три доби 175 мільйонів гривень на 100 таких дронів, аби забезпечити наших захисників можливістю "гасити ворога сильно і глибоко".