Механізми є: що вказує на знищення Кримського мосту вже у 2024 році
Високопосадовець ГУР для The Guardian заявив, що Кримський міст знищать вже у першій половині 2024 року. Росіяни ж після двох минулих атак намагаються захистити його всіма можливими способами.
Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів 24 Каналу, що росіяни вже розташували в районі Кримського мосту надводну, підводну системи, а також систему ППО. Міст перекритий так само як Новоросійський, оскільки ворог розуміє, що ці мости є вкрай важливими цілями українських військових.
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Кримському мосту – кінець
Після минулих атак Кримський міст був успішно виведений з ладу на кілька місяців. Зараз його використовують лише тоді, коли є необхідність перекидання сил або засобів росіянами. Однак третій удар стане фатальним для мосту, і це точно станеться цьогоріч.
Як тільки у нас з'явиться можливість виконати удар по Кримському мосту, ми одразу нею скористаємося, оскільки Служба безпеки України вже двічі завдавала ударів по цьому мосту,
– наголосив Світан.
Ті заходи, які проводяться українськими спецслужбами щодо підходу до мосту, повинні бути успішними, оскільки вже два рази їм вдавалося атакувати міст. Механізми є – підводні, надводні, повітряні, а при отриманні літаків та ракет до них ми матимемо ще й авіаційне підсилення.
"Ми маємо цілий спектр механізмів. Питання лише в їх застосуванні, а також – можливості росіян протидіяти цим механізмам", – підсумував військовий експерт.
Що відомо по Кримському мосту
- Росіяни незаконно збудували Кримський міст після окупації півострова у 2014 році. Міст з'єднує окупований український півострів із територією Росії, а також має велике логістичне значення: окупанти використовують його для перекидання військової техніки та живої сили на південний фронт.
- Вперше Кримський міст атакували у жовтні 2022 року під час спецоперації СБУ. Тоді вибухом було обрушено близько 250 метрів шосейного полотна та згоріло сім цистерн вантажного поїзда. А в липні 2023 року внаслідок атаки дронів "Морський малюк" на Кримському мосту було зруйновано два прольоти.
- У випадку, якщо українським військовим вдасться зруйнувати міст, Москві доведеться перевозити військові вантажі дорогами через окуповані частини України, тобто Запорізької та Херсонської областей. А це може суттєво погіршити здатність Кремля вести наступ.