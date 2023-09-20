У Мексиці блискавка вбила людей на пляжі: моторошне відео
Джерело:MARCA
У Мексиці на туристичному пляжі від удару блискавки загинули дві людини. Жінка померла на місці, а чоловік – у лікарні.
Відповідні кадри вже оприлюднили у мережі. Блискавка влучила у людей на пляжі в Мічоакані, Мексика.
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У Мексиці блискавка вбила людей
На кадрах можна побачити, як блискавка влучила в людей, що перебували на пляжі. Внаслідок трагедії жінка загинула на місці, а чоловіка доставили до лікарні, де він також помер.
Блискавка влучила у пляж: дивіться відео
За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, щороку в землю в Сполучених Штатах потрапляє щонайменше 40 мільйонів ударів блискавки.
Дані Національної метеорологічної служби показують, що у 2023 році 11 осіб загинули від ударів блискавки в Сполучених Штатах, зокрема двоє людей в різних інцидентах під час катання на човні та плавання.
Інші подібні випадки
- Нагадаємо, що раніше у бразильському місті Ріо-де-Жанейро блискавка вдарила у статую Христа-Спасителя. Відомо, що вона розміщена на висоті понад 700 метрів над рівнем моря.
- Блискавка вдарила у статую, коли в місті 11 лютого цього року лив сильний дощ. Відомо, що статуя Христа-Спасителя має громовідводи.
- Також раніше сильна гроза накрила практично все Східне узбережжя США. Блискавка влучила у Світовий торговий центр в Нью-Йорку.