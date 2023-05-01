"Бавовна" у Мелітополі та Бердянську: прилетіло по базах окупантів

1 травня 2023, 01:30
Читать новость на русском

Ввечері 30 квітня жителі тимчасово окупованого Мелітополя та Бердянська чули потужні вибухи. Як виявилось, "бавовна" вкотре завітала до російських загарбників.

Російські окупанти також підтверджують влучання. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.

До теми Вибухала "багатостраждальна" ворожа база біля аеродрому: деталі про нічну "бавовну" в Мелітополі

Вибухи у Мелітополі

Попередньо, у тимчасово окупованому Мелітополі в окупантів трохи пригоріло в місці базування. Місцеві пабліки підтверджують, що є влучання в готель "Привал охотніка", де базувались загарбники.

Наслідки вибухів у Мелітополі: дивіться відео

"Бавовна" у Бердянську

Самі ж окупанти пишуть про два потужні вибухи у Бердянську. Також вони підтверджують влучання в аеропорт, де було дуже багато російських військових.

Це підтвердив і міський голова Мелітополя Іван Федоров.

У Бердянську гучно. Мешканці повідомляють про вибухи, які чути в різних районах міста. Очікуємо на гарні новини від Генштабу,
– написав мер.

До окупантів часто приходить "бавовна"

Автор: Софія Ковнір