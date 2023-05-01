"Бавовна" у Мелітополі та Бердянську: прилетіло по базах окупантів
Ввечері 30 квітня жителі тимчасово окупованого Мелітополя та Бердянська чули потужні вибухи. Як виявилось, "бавовна" вкотре завітала до російських загарбників.
Російські окупанти також підтверджують влучання. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.
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Вибухи у Мелітополі
Попередньо, у тимчасово окупованому Мелітополі в окупантів трохи пригоріло в місці базування. Місцеві пабліки підтверджують, що є влучання в готель "Привал охотніка", де базувались загарбники.
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"Бавовна" у Бердянську
Самі ж окупанти пишуть про два потужні вибухи у Бердянську. Також вони підтверджують влучання в аеропорт, де було дуже багато російських військових.
Це підтвердив і міський голова Мелітополя Іван Федоров.
У Бердянську гучно. Мешканці повідомляють про вибухи, які чути в різних районах міста. Очікуємо на гарні новини від Генштабу,
– написав мер.
До окупантів часто приходить "бавовна"
- 6 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі було дуже гучно. За попередніми даними, вибухала ворожа база росіян, розташована у районі захопленого аеродрому.
- До Мелітополя 27 квітня вдруге за день завітала "бавовна". У місті пролунав потужний вибух.
- До цього також 27 квітня у Мелітополі була "бавовна". Іван Федоров заявив, що у місті пролунав потужний вибух. Згодом стало відомо, що, вочевидь, підірвали Олександра Міщенка – місцевого колаборанта.
- До речі, ранок 29 квітня для жителів тимчасово окупованого Севастополя розпочався із потужних вибухів і пожежі на нафтобазі. Це стало причиною справжньої істерики російських окупантів.
- Згодом з'явились повідомлення про приліт і в Курській області Росії. Місцеві повідомляли про стовп диму у Глушківському районі.