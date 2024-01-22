"Мені по**й, я командир батальйону": у Мелітополі кадирівці мало не перестріляли росіян

У тимчасово окупованому Мелітополі між кадирівцями та російськими військовими спалахнула сутичка. У центрі конфлікту опинився улюбленець лідера Чечні Рамзана Кадирова командир батальйону "Схід Ахмат" Ваха Хамбулатов із позивним "Асхаб".

Про сутичку повідомляють місцеві телеграм-канали. На опублікованих кадрах видно, що сутичка мало не закінчилася стріляниною, адже кадирівці були готові розстріляти російського військового, передає 24 Канал.

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Перевірка документів пішла не за планом

Російський військовий на в'їзді у місто зупинив конвой для того, аби перевірити документи. Окупант вимагав, аби водій йому надав бойове розпорядження, яке дозволяє в'їзд. Коли російський військовий поцікавився про термін дії документа, то почув у відповідь, що він "не має терміну дії". На це окупант почав говорити, мовляв, таке розпорядження є недійсним.

Це викликало гнів у кадирівців. Один із них почав кричати, що він "командир батальйону" й вискочив з автомобіля. За ним услід також вийшли й інші кадирівці, які почали зброєю погрожувати російському військовому.

На кадрах видно, що "командир батальйону" почав стримувати одного зі своїх "підопічних", який, ймовірно, й хотів покарати окупанта. В центрі сутички опинився командир батальйону "Схід Ахмат" Ваха Хамбулатов із позивним "Асхаб", який є улюбленцем Кадирова.

Хоча кадирівці й не почали стрілянини, втім на російського військового все ж напали. За кадром чути, як вони почали бити окупанта.

Кадирівці ледь не розстріляли російського військового: дивіться відео (Увага! Відео містить нецензурну лексику, наступні кадри можуть бути неприйнятними!)

Як пишуть у мережі, інцидент стався на в'їзді у північній частині Мелітополя, поблизу ТЦ "Квартал" – саме цю будівлю помітно на тлі.

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