У Мелітополі окупанти вигадали корупційну схему з жовтими перепустками

20 червня 2022 , 10:40
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Джерело:

"Риа – Мелитополь"

В тимчасово окупованому Мелітополі окупанти разом з колаборантами вигадали нову корупційну схему. Тепер водіям фур необхідно отримати жовту перепустку, аби проїхати через місцеві блокпости.

Тепер, як повідомляють місцеві ЗМІ, в'їхати до міста можуть лише вантажівки з жовтими перепустками. Водії готові платити великі гроші, аби отримати так званий "документ".

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Окупанти не вигадали механізм видачі цих перепусток

Жодного порядку видачі цих перепусток не визначили. Російські військові кивають на окупаційну "адміністрацію", а так звана "влада" – на військових. На в'їзді в місто з боку Василівки вже стоять в черзі 100 фур, отож фактично жодні вантажі мелітопольцям не доставляють.

Журналіст Денис Казанський каже, що така перепустка – це водночас для фермерів і дозвіл на роботу та реалізацію своєї продукції. Ціна отримання – дуже висока – третина всього врожаю.

Навіть колаборанти з Криму обурились таким діям росіян

Навіть колаборанти обурені таким пограбуванням. Наприклад, колишній міністр транспорту в окупаційному уряді Криму Анатолій Цуркін опублікував фото жовтих перепусток і відверто написав, що це просто пограбування українських фермерів,
– повідомив Казанський.

На перепустці вказана і дата, до якої дійсний це "документ". Слід зауважити, що це винахід виключно запорізьких окупантів. На окупованій частині Херсонщини такого ноу-хау немає.

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Ситуація в окупованому Мелітополі: коротко

  • В авіамістечку місцеві жителі побачили сирійських найманців. Кажуть, що вони були одягнуті в форму російської армії.
  • Мер міста Іван Федоров розповів, що за час війни у Мелітополі вороги викрали близько 500 місцевих жителів. Також росіяни погрожують запровадити смертну кару, щоб залякати населення.
  • Загарбники роблять вигляд, що готуються до псевдореферендуму. Проте за словами міського голови, на це квазіголосування готові піти до 3% мелітопольців.
  • Федоров розповів про успіхи ЗСУ на Запорізькому напрямку. Українська армія просунулась на 10 кілометрів.
  • Аби боротись з українською розвідкою, вороги розмістили в районі Мелітополя комплекси радіоелектронної боротьби.

Дізнайтесь актуальну інформацію про ситуацію на фронті – у відео:

 

Автор: Ірина Пундор