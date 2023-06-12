У Мелітополі прогриміли вибухи: партизани кажуть про "дуже сильний приліт" по ворогу
Джерело:"Атеш"
До окупантів у тимчасово захоплений Мелітополь завітала "бавовна", щоб побажати "солодких снів". Близько 00:10 у місті прогриміли потужні вибухи.
Агент партизанського руху повідомив про "дуже сильний приліт" у Мелітополі. Ба більше, це працює не вороже ППО.
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Де чули вибухи
Місцеві телеграм-канали пишуть, що потужні вибухи чули в районах Нового Мелітополя та Юрівки.
Власне, партизани "Атеш" зазначають, що "бавовна" працює точно в ціль. Наразі відомо про щонайменше два вибухи.
Крім того, про "безсоння" загарбників повідомляють і в окупованому Токмаку. Офіційного підтвердження цієї інформації від представників української влади з цього приводу ще не було.
На Запоріжжі ледь не щодня квітне "бавовна"
- Так, вранці 7 червня в Мелітополі було неспокійно біля захопленої окупантами військової частини. Мер міста Іван Федоров зазначав, що окупанти намагались запускати "влучне ППО", проте запізнились.
- Цього ж дня в тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі чули вибухи. За словами Федорова, їх було щонайменше шість.
- А 3 червня "бавовна" розквітла на залізниці між окупованими Мелітополем і Кримом. Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко розповів, що на цьому напрямку періодично вдається пошкоджувати залізничне полотно, позбавляти колії електропостачання.
- Крім цього, в Михайлівці, яка під Мелітополем, 2 червня вибухнув автомобіль колаборанта Сергія Дідоводюка. Він був на особливому рахунку в окупаційної влади.