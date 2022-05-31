У Мелітополі росіяни під'єднали свій мобільний зв'язок і глушать українських операторів

У Мелітополі зник український зв'язок та інтернет. Натомість російські окупанти намагаються підʼєднати своїх операторів, аби позбавити людей можливості отримувати правдиву інформацію.

Псевдогубернатор Євген Балицький 30 травня 2022 року цинічно заявив, що нібито українська сторона відключає своїх операторів.

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Така брехня йому необхідна була, аби підвести до того, що Мелітополь має перейти на російського оператора зв'язку та інтернету.

Як результат, такі дії позбавлять мешканців міста можливості спілкуватись зі своїми близькими на підконтрольній Україні території, а також отримувати правдиву інформацію.

Як коментують подію українські оператори

У компанії Київстар повідомили, що не планують йти з Мелітополя. А також пояснили, що усі неполадки виникли через те, що окупанти глушать звʼязок.

Проте вони нічого не можуть зробити, адже місто перебуває на тимчасово окупованій території. Коли росіяни перестануть глушити сигнал на вежі, зв'язок автоматично буде відновлено.

Яка ситуація в Мелітополі: останні новини

У центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області 30 травня прогримів вибух. Внаслідок цього є поранені. Місцеві телеграм-канали повідомили, що серед поранених може бути племінниця гауляйтера області – Євгенія Зайцева.

Припускали, що це могла бути спроба замаху на гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького. Вибух стався неподалік дому, де він проживає. Тому є ймовірність, що це була робота диверсантів.

Згодом після вибуху російські окупанти зігнали чимало техніки в центр міста. Загарбники називають вибух "терактом" і кажуть, що його організували "українські диверсанти".

Українці на тимчасово окупованих територіях не втомлюються доводити російським загарбникам, що їх сюди не кликали і жити під їхнім керівництвом не збираються. Так, черговий патріотичний мітинг відбувся у Мелітополі.

Приазовський відділ поліції в Мелітопольському районі став "народною міліцією". Правоохоронці перейшли на бік ворога. Прикметно, що серед зрадників є й учасники АТО. Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

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