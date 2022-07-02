Біля окупованого Мелітополя зійшов з рейок російський бронепоїзд: у ворога істерика

Партизани у Мелітополі продовжують завдавати ворогу болісних ударів. У ворожих пропагандистів від безсилля та страху вже немає жодних "переможних настроїв."

У тимчасово окупованому Мелітополі ворог зазнав чергового фіаско. Під ударом опинився його "продовольчий" потяг росіян, в якому вони перевозили свої боєприпаси.

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Атака потяга окупантів

Як повідомили джерела 24 каналу у спецслужбах, між Мелітополем та населеним пунктом Фруктове бронепотяг російських окупантів зійшов з рельс. Ворог намагався доставити до тимчасово окупованого Мелітополя бронетехніку.

У росіян через напад на їхній бронепотяг сталася істерика. Російські пропагандисти подають цю інформацію як "теракт". За їхніми словами, "потяг з продовольством", який рухався з Криму у Мелітополь, обстріляли з гранатомета "терористи Зеленського". Звідки це вони взялися на території, яку окупанти тимчасово "контролюють", пропагандисти не уточнили. Також ворогу вже пора усвідомити, що увесь світ знає, що крадене в Україні продовольство ворог вивозить у Крим, а у зворотному напрямку рухається зброя.

Голова окупаційної адміністрації Запоріжжя Володимир Рогов вже надув губи та заявив, що "ведеться розслідування".

Ситуація на окупованих територіях: останні новини

На вулицях Мелітополя окупанти почали ловити чоловіків. Існує дві версії їхньої діяльності: примусова мобілізація або проведення "фільтрації" через страх перед партизанами.

На Херсонщині зростає рух опору, а в окупантів бракує сил для утримання контролю. Це може допомогти ЗСУ у контрнаступальних діях.

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