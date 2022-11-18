Колишній посол України в Німеччині Мельник отримав високу посаду в МЗС

Експосла України у Німеччині Андрія Мельника призначили на посаду до Міністерства закордонних справ. Він став заступником міністра.

Про призначення повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Нагадаємо, що президент Зеленський підписав указ про звільнення Мельника з посади посла 9 липня.

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Кабміном призначено Мельника Андрія Ярославовича заступником міністра закордонних справ України,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про Андрія Мельника

Мельник запам’ятався різкими, але дотепними заявами та критикою німецької влади. Зокрема, щодо нешвидкого процесу з постачанням зброї.

Наприклад, він сказав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц "вдає ображену ліверну ковбасу". Хоча згодом дипломат таки перепросив за свої слова.

Нещодавно Мельник послав за маршрутом російського корабля Ілона Маска за його пропозицію щодо поступок Росії.

Був випадок, коли у Німеччині група людей, яка називає себе інтелектуалами, написала публічний лист. Підписанти вимагають припинити підтримку України. Мельник також вказав, куди їм можна піти.

Мельник дорікнув Німеччині в негостинному прийомі українців.

До речі, Мельнику влаштували почесне державне прощання у Німеччині. Зазвичай таке організовують лише у виняткових випадках.

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