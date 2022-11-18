Колишній посол України в Німеччині Мельник отримав високу посаду в МЗС
Джерело:Тарас Мельничук
Експосла України у Німеччині Андрія Мельника призначили на посаду до Міністерства закордонних справ. Він став заступником міністра.
Про призначення повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Нагадаємо, що президент Зеленський підписав указ про звільнення Мельника з посади посла 9 липня.
До речі "Винятковий випадок": німецькі ЗМІ розповіли про почесне прощання для експосла Мельника
Кабміном призначено Мельника Андрія Ярославовича заступником міністра закордонних справ України,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про Андрія Мельника
Мельник запам’ятався різкими, але дотепними заявами та критикою німецької влади. Зокрема, щодо нешвидкого процесу з постачанням зброї.
- Наприклад, він сказав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц "вдає ображену ліверну ковбасу". Хоча згодом дипломат таки перепросив за свої слова.
- Нещодавно Мельник послав за маршрутом російського корабля Ілона Маска за його пропозицію щодо поступок Росії.
- Був випадок, коли у Німеччині група людей, яка називає себе інтелектуалами, написала публічний лист. Підписанти вимагають припинити підтримку України. Мельник також вказав, куди їм можна піти.
- Мельник дорікнув Німеччині в негостинному прийомі українців.
До речі, Мельнику влаштували почесне державне прощання у Німеччині. Зазвичай таке організовують лише у виняткових випадках.
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