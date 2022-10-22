Зеленський привітав першу жінку – главу уряду Італії: що сказав президент Мелоні

Джорджія Мелоні 22 жовтня склала присягу глави уряду Італії. Президент Володимир Зеленський вже привітав політикиню.

Зеленський побажав новому італійському уряду успішно відповідати на всі виклики сьогодення. Привітання президент оприлюднив у твітері.

До речі Джорджія Мелоні склала присягу прем'єр-міністерки Італії

Вітаю Джорджію Мелоні – першу жінку на посаді Прем’єр-міністра Італії,

– наголосив український лідер.

Він додав, що розраховує на продовження плідної співпраці задля забезпечення миру й добробуту в Україні, Італії та світі.

Мелоні склала присягу: що відомо

Лідерка партії "Брати Італії", 45-річна Джорджія Мелоні, офіційно склала присягу глави італійського уряду.

Крім неї, присягу склали міністри уряду. В Італії з'явилися нові 24 урядовці, з яких шестеро – жінки.

На відміну від інших ультраправих, Мелоні зайняла міцнішу позицію щодо зовнішньої політики та війни Росії проти України. Наприклад, "Брати Італії" голосували у парламенті за надання Україні зброї.

Сенатор від партії Адольф Урсо відвідував Київ для налагодження взаємовідносин між країнами.

Напередодні Зеленський провів телефонну розмову з Мелоні . Політики зійшлись на необхідності продовжувати всебічну підтримку України, за що президент подякував прем'єрці.

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