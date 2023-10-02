Підкупити його важко: звідки в Ілона Маска проросійські погляди

Найбагатша людина планети вчергове вдалася до антиукраїнської риторики, використовуючи Twitter. Можна припустити, що Ілон Маск став прихильником Кремля через особливості свого характеру.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він переконаний, що незабаром американському бізнесмену доведеться відповісти за свої зухвалі витівки.

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Причини зухвальства Маска

Після суттєвої допомоги ЗСУ на початку війни, найбагатша людина планети, на великий подив українців, почала поступово перетворюватися на рупор російської пропаганди. І причини для цього є досить неочевидними.

В Ілона Маска все в порядку з грошима, тому підкупити його важко. Однак, знаючи його психологію, можна дуже розумно впливати на амбіції цього бізнесмена,

– переконаний політтехнолог.

Маск намагається постійно вдавати з себе надлюдину, що перевищує інших у своєму інтелекті. І саме з цим самолюбством найбагатшої людини світу в Росії чудово виходить працювати.

Про це дуже промовисто свідчить гучний скандал із вимкненням "Старлінків" над окупованим Кримом в момент проведення операції Сил оборони. Опальний бізнесмен прийняв рішення перешкодити українській операції після того, як російський посол набрехав йому про те, що у відповідь Росія завдасть ядерного удару.

Борис Тизенгаузен про витівку Ілона Маска: дивіться відео

Якими можуть бути наслідки

Цим та низкою подібних витівок Ілон Маск може "закопати" свою бізнес-імперію. Справа в тому, що вона надзвичайно прив’язана до його персони, і практично після кожного скандалу за його участі акції його компаній падають.

: раніше акції компанії Tesla постраждали через те, що мільярдер покурив канабіс у прямому ефірі. Збитки для його підприємства, що виробляє електромобілі, сягнули 15 млрд доларів, а його акції знецінились на 8%.

Кожен такий скандал розкриває нові рівні глупоти Ілона Маска. Не виключено, що незабаром його висловлювання спровокують відповідні розслідування – і в певний момент, коли він перейде останню червону лінію, наслідки для його бізнесу будуть дуже болючими.

Подробиці скандалів за участі Маска