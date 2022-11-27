"Моторошне" селфі з Байденом запустило хвилю мемів: реакція соцмереж
Користувачі Інернету різко відреагували на "моторошні" селфі Джо Байдена. Під час візиту на острів Нантакет він заглянув у вікно одного з будинків.
Байден знову став героєм народної творчості. Меми про президента США зібрав 24 канал.
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Реакція соцмереж на селфі з Байденом
В мережу потрапило фото, де президент заглянув у вікно одного з будинків. Юні прихильниці Байдена зробили селфі з президентом.
Користувачі соціальних мереж вирішили, що ця ситуація є доволі кумедною і додали трохи гумору.
Джо Байден заглянув у вікно до дітей: дивіться відео
Реакція соцмереж на селфі / Фото з телеграму 24 каналу
24 канал також вирішив доєднатись до флешмобу і запропонував свій варіант.
Як США допомагає Україні у війні
- 23 листопада Сполучені штати Америки виділили додаткові 400 мільйонів доларів військової допомоги на оборонні потреби.
- 22 листопада, стало відомо, що США виділили Україні додатково 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки. Ці виплати доведуть загальну пряму бюджетну підтримку США для України до 13 мільярдів доларів США у формі грантів.
- Окрім цього, міністр оборони України Олексій Резніков розповів про новий пакет допомоги від Сполучених Штатів. До нього, зокрема, увійшли нові системи ППО Hawk 23, німецькі оборонні установки IRIS-T, американські NASAMS та французькі Crotale.
- Також на початку листопада Україна отримала перші ЗРК NASAMS. Вони суттєво посилять армію та зроблять наше небо безпечнішим.
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