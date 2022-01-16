Порошенко твердо впевнений, що його не арештують через держзраду у "вугільній справі"

У понеділок, 17 січня, у Печерському суді відбудеться засідання щодо обрання запобіжного заходу Петру Порошенку. П'ятий президент переконаний, що його не арештують, бо підстав для цього буцімто нема.

Народний депутат вкотре повторив те, що справа про держзраду нібито є сфабрикованою. Про це Петро Порошенко заявив під час брифінгу в українському домі в Варшаві.

Зверніть увагу Порошенко обрав власне его, а не репутацію країни, – Офіс Президента

Порошенко прийде до суду

Петро Порошенко заявив, що прийде на засідання суду 17 січня після повернення до України. Однак він впевнений, що доказів у справі про державну зраду та фінансування тероризму не достатньо для обрання йому запобіжного заходу.

Мене точно не арештують. Не тому, що я такий недоторканний, але нуль підстав для цього,

– заявив Порошенко.

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Судове засідання щодо обрання Петру Порошенку запобіжного заходу в справі про державну зраду та фінансування тероризму призначене на 11:00 17 січня. Воно відбудеться у Печерському суді столиці.