Порошенко твердо впевнений, що його не арештують через держзраду у "вугільній справі"
Джерело:24 канал
У понеділок, 17 січня, у Печерському суді відбудеться засідання щодо обрання запобіжного заходу Петру Порошенку. П'ятий президент переконаний, що його не арештують, бо підстав для цього буцімто нема.
Народний депутат вкотре повторив те, що справа про держзраду нібито є сфабрикованою. Про це Петро Порошенко заявив під час брифінгу в українському домі в Варшаві.
Зверніть увагу Порошенко обрав власне его, а не репутацію країни, – Офіс Президента
Порошенко прийде до суду
Петро Порошенко заявив, що прийде на засідання суду 17 січня після повернення до України. Однак він впевнений, що доказів у справі про державну зраду та фінансування тероризму не достатньо для обрання йому запобіжного заходу.
Мене точно не арештують. Не тому, що я такий недоторканний, але нуль підстав для цього,
– заявив Порошенко.
Справа Порошенка: головне
- 20 грудня 2021 року п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Після цього політик вилетів закордон. Квиток на рейс політик купив за кілька годин до вильоту.
- З-за кордону Порошенко записав відеозвернення, у якому заявив, що не ходитиме на допити до ДБР.
- За даними слідства, Петро Порошенко під час перебування на найвищій державній посаді зловживав своїм становищем. Зокрема мова йде про навмисне блокування постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки. Крім того, Петро Порошенко міг на вимогу вищого російського керівництва підписати угоду з бойовиками на Донбасі про торгівлю вугіллям.
- Серед доказів у справі – "плівки Медведчука", у яких йшлося про те, що Віктор Медведчук вів переговори з Кремлем і лідерами бойовиків на Донбасі щодо постачання вугілля з ОРДЛО.
- П'ятий президент повернеться в Україну вранці 17 січня.
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