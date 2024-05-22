Були пошкодження уламками БпЛА: мер Конотопа розповів про ситуацію зі світлом у регіоні
Вночі 22 травня російські окупанти запустили дрони-камікадзе по енергетичних об'єктах Сумщини. Були проблеми зі світлом, але зараз ситуація значно краща.
Про це 24 Каналу розповів міський голова Конотопа Артем Семеніхін, зауваживши, що окупанти намагалися поцілити в один з енергетичних об'єктів міста.
До теми Росія вночі атакувала Україну десятками "Шахедів": скільки вдалося знищити
Сили ППО відпрацювали по ворожих дронах. На жаль, уламки таки влучили по об'єкту. Там були пошкодження.
Наші хлопці відпрацювали. Але уламки таки влучили. Там були в певній мірі серйозні пошкодження. Зараз енергетики активно працюють над відновленням енергопостачання,
– сказав Семеніхін.
Яка ситуація зі світлом
Як наголосив Семеніхін, в Конотопі електрика з'явилася вже о 8 ранку. Щоправда, трамваї поки не випустили на лінії через проблеми з електропостачанням.
Енергетики відпрацювали на всі "сто". В місті вже о 6 ранку працювали пункти незламності. Станом на ранок практично вся інфраструктура вже була з електрикою.
Хочу подякувати нашим комунальникам. Вони чудово відпрацювали. Вони продовжують працювати. Сподіваюся, що до кінця доби принаймні весь Конотопський район буде з електрикою. Є, звісно, питання щодо прикордонних громад, які на відстані 5 – 10 кілометрів від країни-агресорки. Наші енергетики справляться. Вони професіонали своєї справи. Також величезна подяка нашим оборонцям, які збивають дрони та ракети. Хлопці молодці,
– зауважив Семеніхін.
Ситуація на Сумщині: коротко
- Вночі 22 травня окупанти вдарили по Сумській області "шахедами". Вибухи чули в Шостці та Конотопі.
- Вночі Суми опинилися без світла. Згодом у Сумській міській раді повідомили, що з 05:20 почалося відновлення електропостачання по місту.
- У Держприкордонслужбі наголошують, що не варто відкидати варіант, згідно з яким Росія почне наступ ще й на Сумщині. Потрібно бути готовим до всього. У такий спосіб окупанти, найімовірніше, можуть спробувати розтягнути лінію фронту та "розпорошити" ресурси Сил оборони України.