Мер Лондона пояснив, що треба терміново зробити з маєтками "друзів Путіна"

Садік Хан пояснив свою позицію щодо майна, яким володіють росіяни у столиці Великої Британії. Мовиться про нерухомість тих людей, що пов'язані з Владіміром Путіним.

Мер Лондона Садік Хан написав листа міністру житлово-комунального господарства Майкла Гоува. У своєму зверненні міський голова запропонував продати маєтки "друзів Путіна" у столиці Великої Британії.

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Що саме пропонує мер Лондона

Садік Хан виступив за подальше обмеження майна, яке належить пов'язаним з Владіміром Путіним росіянам у Лондоні. Він закликав міністрів терміново вжити заходів. Міський голова хоче, щоб майно пов'язаних з Кремлем власників продали, а виручені кошти спрямували на допомогу нужденним.

Мовиться про майно вартістю 1,1 мільярда фунтів стерлінгів, яке у 2022 році було визначене Transparency International як куплене росіянами, звинуваченими у корупції або пов’язаними з російським диктатором. Мерія Лондона нещодавно провела аналіз та підрахувала, що грошей від продажу цієї нерухомості вистачило б на фінансування спорудження понад 4 000 недорогих будинків.

Це може включати надання доступного житла для деяких з тих українців, які зробили Лондон своїм домом після втечі з України через вторгнення Путіна,

– зауважив мер.

Уряд Великої Британії ввів санкції проти 1 700 осіб та організацій, а також створив реєстр закордонних організацій, які купують або продають нерухомість у цій країні. Мер Лондона стурбований тим, що фінансові трасти все ще можуть використовуватися для маскування права власності на нерухомість.

До слова, Садік Хан написав цього листа 25 лютого, на наступний день після 2 роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У росіян проблеми з закордонною власністю