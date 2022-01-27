Мер Маріуполя у коментарі Financial Times заявив, що "Захід нагнітає ситуацію"

27 січня 2022 , 13:18
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Джерело:

Financial Times

Міський голова Маріуполя на тлі зростання загроз повномасштабного вторгнення Росії зробив дивну заяву. Вадим Бойченко заявив, що не бачить ознак загострення, а "Захід нагнітає ситуацію".

Свої думки щодо ситуації з можливим подальшим нападом Росії на Україну Бойченко висловив у коментарі виданню. Він не розуміє стурбованості міжнародної спільноти.

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Мер Маріуполя про "нагнітання Заходу"

Немає ознак зростання активності наших східних друзів (Росії – 24 канал). Я думаю, що наші друзі-політики (на Заході – 24 канал) нагнітають ситуацію,
– заявив мер Маріуполя.

За словами Бойченка, це частина переговорів і "всі хочуть пограти м'язами". Мовляв, війна розгортається на телебаченні та в соціальних мережах. Однак справжніх загроз для реальної війни політик чомусь не бачить.

До слова, Маріуполь розташований неподалік лінії розмежування на Донбасі.

Війська Росії під українськими кордонами: основне

  • Офіційний Вашингтон переконаний, що Росія збирається напасти на Україну до середини лютого. Закордонні партнери пропрацьовують різні сценарії.
  • Наразі біля кордону України перебувають приблизно 109 тисяч російських військових. Їх супроводжують ще 10 – 11 тисяч додаткових військовослужбовців.
  • Білий дім готує чергові санкції проти Росії на випадок військової агресії. Експортні обмеження можуть суттєво нашкодити російській промисловості.
  • Володимир Зеленський 25 січня закликав українців не панікувати й запевнив, що ситуація на кордоні під контролем.
  • Багато країн світу допомагають Києву зі зброєю.

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Автор: Наталія Пристанська