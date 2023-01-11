До Києва прибули мери 4 європейських столиць

У столицю України прибули глави чотирьох великих європейських міст. Йдеться про очільників Варшави, Праги, Братислави та Будапешта. Спершу про це повідомили ЗМІ, а згодом підтвердили чиновники.

На фоні новин про візит Зеленського у Львів у ЗМІ з'явилась інформація про те, що у Київ прибули високопоставлені чиновники з Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Потім про це написав міський голова Варшави Рафал Тшасковський.

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Хто саме приїхав до Києва

Зауважмо, що поки деталі цього візиту невідомі для широко загалу. Однак, як зазначає один з найбільших польських телеканалів, це перші відвідини варшавським мером Рафалом Тшасковським Києва після початку повномасштабного вторгнення.

Якщо вірити засобам масової інформації, то у столицю України прибули:

мер польської Варшави Рафал Тшасковський;

мер чеської Праги Зденек Гржиб;

мер словацької Братислави Іво Несровнал;

мер угорського Будапешта Гергель Корачонь.

Близько 14:30 у мережі з'явилась світлина, на якій видно цих чотирьох чиновників у поїзді.



Європейські мери їдуть у Київ / Фото Рафала Тшасковського

Пакт вільних міст прибуває до вільного міста Києва. В серці вільної й гордої України. Пакт вільних міст на шляху до вільного, гордого Києва. Столиця гордої, вільної України,

– написав у своєму твітері Тшасковський.

Що таке Пакт вільних міст Це відкритий і прогресивний міський альянс, який заснували у 2019 році мери Варшави, Будапешту, Праги та Братислави. Ймовірно, до цього переліку невдовзі приєднається Київ

Перед 24 лютого міський голова Варшави відвідував Україну

Варто сказати, що оскільки Зеленський на Заході України, він не зможе зустрітись з мерами європейських міст. Тому, очевидно, міських голів прийматиме очільник столиці Кличко.Водночас слід сказати, що з нашим президентом у Львові зустрілись польський та литовський лідери Дуда та Науседа в рамках Люблінського трикутника.Мер Варшави відвідував столицю нашої держави якраз перед початком широкомасштабної війни – 15 лютого 2022 року. Тоді Тшасковський у супроводі мера Праги Зденека Гржиба від імені Пакту вільних міст вирушив на зустріч з міським головою Києва Віталієм Кличком.

Ми також тут, щоб показати, що ми готові допомогти. Якщо щось трапиться, ми координуємо свої дії з іншими органами місцевого самоврядування, тому зможемо допомогти органам місцевого самоврядування на Сході Польщі – у разі необхідності,

– заявив тоді він.

Слід сказати, що під час цього візиту Київ отримав запрошення від офіційних чиновників європейських столиць приєднатися до Пакту вільних міст.

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Також нагадаємо, що у вівторок, 10 січня у Харків прибула глава МЗС Німеччини Анналена Бербок. Там вона мала зустріч з очільником українського Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою, під час якої наголосила, що Харків є символом російського божевілля.