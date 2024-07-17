Кадри, що не залишать байдужим нікого: перші емоції поверненого з полону воїна

З російського полону вдалося повернути ще 95 українських захисників. Один із воїнів не стримав емоцій, чим розчулив мережу.

На кадрах можна побачити, як захисник падає на коліна та починає гірко плакати. Відповідне відео в себе в телеграм-каналі опублікував омбудсмен Дмитро Лубінець.

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Які були перші емоції захисника після повернення на Батьківщину

Емоції захисника, який повернувся з російського полону: дивіться відео

Неможливо стримати почуттів! Вітаємо на Батьківщині!

– написав Лубінець.

За словами омбудсмена, тепер повернуті воїни поїдять, отримають чистий одяг та їх оглянуть лікарі. Після цього їм буде призначене лікування та реабілітація.

Зауважимо, що посередником у цьому обмінні полоненими виступили Об’єднані Арабські Емірати.

Загалом вдалося повернути 3405 українських захисників від початку повномасштабного вторгнення на Батьківщину.

Зауважимо, що серед повернутих з полону – учасник "повітряного мосту", який літав на "Азовсталь". Він добровільно погодився летіти на завод, щоб допомогти підрозділам, які були заблоковані там.