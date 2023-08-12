"Це Залужний мутить двіж": у мережі показали яскраву ілюстрацію "бавовни" на Кримському мості
Джерело:duderec
На Кримському мості знову було спекотно після гарячої "бавовни". Поки окупанти оговтуються від удару по мосту, українці насолоджуються черговим мультимедійним шедевром.
Після чергової "бавовни" Кримський міст, на жаль, поки не зруйновано. Однак наразі не відомо, які наслідки для окупантів мала чергова атака по Кримському мосту.
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У мережі опублікували пророчий ролик про Кримський міст
Зрештою, ролик, який з'явився у мережі, цілком можна назвати пророчим. Річ у тім, що українські офіційні особи неодноразово заявляли, що Кримський міст рано чи пізно буде знищено.
Як відомо, чергову "бавовну" на Кримському мосту окупанти пояснювали "димовою завісою". Автор ролика Алекс Сторожук, який раніше опублікував яскраве відео про матрьошку, кепкує з росіян, що це димова завіса по-українськи.
На відео український військовий на тлі Кримського мосту, який палає, танцює під ритмічну пісню, головними словами якої є: "Це не повітряна тривога – це Залужний мутить двіж"
Яскравий ролик про "бавовну" на Кримському мосту: дивіться відео
Що відомо про "бавовну" на Кримському мосту
- В обід 12 серпня у районі Керчі пролунало кілька гучних вибухів, після чого в мережі почали публікувати дим біля Кримського мосту. На кадрах було видно як білий дим, так і сірий.
- Російські окупанти заявили, мовляв, ППО відпрацювала "успішно". Міноборони Росії заявило нібито про атаку ракети С-200. Хоча у Кремлі чомусь не пояснюють, якими засобами могли збити цю ракету, яку вкрай важко перехопити.
- Разом з тим, моніторингові групи повідомляли, що Кримський міст могли атакувати невідомі дрони. Хто саме стоїть за атаку на Кримський міст – не відомо.
- Додамо, що згодом в районі Керчі знову лунали звуки вибухів. Окупанти знову заявили про міфічну роботу ППО.