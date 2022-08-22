У мережі повідомляють про сильні вибухи у Севастополі

Ввечері на території окупованого росією Криму знов сталася "бавовна". У мережі повідомляють про сильні вибухи у районі Севастополя.

Як пишуть севастопольські ЗМІ, майже у всіх районах міста було чутно вибухи, передає 24 канал. Цікаво, що якраз сьогодні окупаційна влада Севастополя терміново почала перевірку бомбосховищ після серії вибухів.

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Севастопольці у соцмережах повідомляють, що найгучніше було чути звуки "бавовни" на Фіоленті. Там задрижали вікна і спрацювала сигналізація біля машин. Перші повідомлення про вибухи у Севастополі 22 серпня почали з'являтися орієнтовно о 18:00.

Згодом з'явилася інформація, що вибух був один, але його чули у різних районах міста. Зауважимо, що офіційної інформації про це наразі немає.

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Які бувають типи "бавовни"

У тимчасово окупованому Криму дедалі частіше почали лунати вибухи. Загалом можна виділити два типи "бавовни", яка останніми днями трапляється на півострові. Детальніше про них розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він зазначив, що нині вже можна розрізняти 2 типи "бавовни", що відбувається саме на території тимчасово окупованого Криму. Це:

велика,

маленька "бавовни".

Велика – це ті вибухи, які відбуваються на великих об'єктах таких, як аеродром. Наприклад, це Новофедорівка, Джанкой. Тобто, коли гучно, багато полум'я й задимлення,

– сказав військовий експерт.

За його словами, маленька "бавовна" – другий тип, не менш цікавий, хоча хтось може вважати його менш ефектним.

"Це велика кількість дронів та БПЛА, які на сьогодні ми спостерігаємо у повітряному просторі тимчасово окупованого Криму", – пояснив Коваленко.

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