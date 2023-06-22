У мережу злили ймовірне відео удару по Чонгарському мосту

У мережі поширюють ймовірне відео ранкового удару по Чонгарському мосту. Якщо відео справжнє, то історичний момент зафіксувала камера спостереження.

Зауважимо, що відеозапис опублікували російські ЗМІ, тож наразі його правдивість підтвердити важко.

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Чонгарський міст перетворився в решето

Зранку прилетіло у Чонгарський міст, а також у міст через озеро Сиваш, який розміщений поруч. Раніше у мережі вже з'явилося відео одразу після прильоту, і аж раптом російські ЗМІ опублікували нове й заявили, що на цих кадрах зафіксований сам момент атаки.

На відеозаписі, який публікують російські ЗМІ, можна побачити вибух та величезний стовп диму, який підіймається в небо. На передньому плані видно КПВВ.

Наразі справжність відео перевірити важко, проте факт залишається фактом – Чонгарський міст пошкоджено. На різноманітних фото видно, що на полотні величезні дірки.

Момент удару по Чонгарському мосту: дивіться відео

Чому Чонгарський міст – важлива ціль

Крим із Херсонською областю з'єднують 2 дороги: дві в районі Армянська (через Каланчак та Чаплинку) та одна – через Чонгар. Дорога через Чонгар найзручніша для перевезення військової техніки на материкову частину України. Водночас після атаки міст поки що не використовують – навіть легкові автівки окупанти пропускають в обхід через Армянськ.

Російська влада заявляє, що міст буде відновлено "за 2 – 3 тижні". Чи вдасться їм це – невідомо, адже по цій цілі знову може прилетіти у будь-який момент. Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов дав зрозуміти, що "далі буде".

Україна поки що не взяла на себе відповідальність за атаку, водночас важливо звернути увагу на те, що Чонгарський міст – законна військова ціль для ЗСУ.

Реакція Росії

Російські загарбники після "бавовни" на Чонгарському мосту впали в істерику. Зокрема, гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо вдався до погроз у бік України та Молдови. Він заявив, що окупаційні війська завдадуть удару по постах в Одеській області та молдавському селі Джурджулешти.