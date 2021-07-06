Меркель незручно перед Зеленським, тому дає Україні подачки, – Піонтковський

Німеччина виступає за запуск російського газопроводу "Північний потік-2". Канцлерка Ангела Меркель чудово розуміє, яких збитків зазнає Україна, тому намагається залагодити ситуацію.

Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. Він вважає, що Меркель намагається виправдати себе фінансовими подачками.

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"Меркель розуміє, яку гидоту вона зробила з "Північним потоком-2", але по-іншому зробити не могла. Це єдине бажання всієї Німеччини, росіяни справді запропонували дешевший газ", – пояснив Піонтковський.

Єдина принципова партія, яка проти запуску газопроводу – "Зелені".

Меркель хоче пом'якшити (ситуацію – 24 канал). Вона відчуває незручність перед Зеленським і тому робить фінансові подачки. Цим вона хоче зняти погане враження,

– запевнив публіцист.

Зустріч Зеленського і Меркель

Ангела Меркель запросила Володимира Зеленського 12 липня у Берлін.

"Мета запрошення Зеленського – поверхнева. Вона йде, їй хочеться залишитись турботливою, щоб про неї була гарна згадка в німецьких та українських посібниках", – зауважив публіцист.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель складе повноваження восени. Вона працювала на цій посаді впродовж 16 років.

Піонтковський вважає, що Зеленському взагалі не треба витрачати енергію на розмови про "Північний потік-2".

Немає сенсу доказувати, якого збитку завдає "Північний потік-2". Йому треба зосередитись на іншому – на відвертій розмові про мінські домовленості. Про те, що цей нав'язливий путінський план поглинання України,

– наголосив Піонтковський.

Інтерв'ю Олексія Печія з Андрієм Піонтковським: дивіться відео