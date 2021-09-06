Меркель виступила за початок переговорів з "Талібаном"

Ангела Меркель повідомила, що виступає за діалог з терористами "Талібану", які захопили Афганістан. За словами політикині, переговори потрібні для евакуації афганців, які відчувають загрозу.

Канцлерка Німеччини Меркель зауважила, що її країна хоче вивезти з Афганістану людей, які раніше працювали у німецьких організаціях розвитку. Наразі ці люди почуваються у небезпеці.

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Щодо талібів, то, звичайно, ми маємо з ними говорити, тому що зараз це ті, до кого треба звертатися,

– наголосила Меркель.

За словами Меркель, діалог дозволить продовжити постачання гуманітарної допомоги в Афганістан.

Водночас канцлерка не повідомила, що підтримує повноцінні дипломатичні відносини з країною, яка перебуває під контролем "Талібану".

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