Меркель закликала негайно припинити репресії в Білорусі

Ангела Меркель 6 лютого висловила солідарність з демонстрантами в Білорусі. Канцлерка Німеччини закликала режим Олександра Лукашенка негайно припинити репресії і звільнити політичних в'язнів.

Водночас у своєму відеозверненні вона зазначила, що Німеччина полегшила отримання віз для опозиціонерів Білорусі та осіб, що зазнали переслідувань.

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Меркель наголосила, що Німеччина та Європейський Союз й надалі притягатимуть до відповідальності винних у порушеннях прав людини в Білорусі, як це вже роблять у випадку з санкціями ЄС.

Влада (Білорусі – 24 канал) очікує на те, що світ забуде цих мужніх людей. Ми не повинні допустити цього,

– зазначила канцлерка.

Німеччина також виділяє стипендії і підтримує незалежні ЗМІ у Білорусі.

"Вирішити цей конфлікт ззовні неможливо. Однак ця допомога показує цим мужнім людям, що ми на їхньому боці і чуємо їх так само як це було пів року тому", – додала канцлерка.

Протести в Білорусі: коротко

У серпні 2020 років в Білорусі почалися масові акції протесту. Громадяни переконані у фальсифікації результатів на президентських виборах.

19 січня лідерка опозиції Світлана Тихановська оголосила, що планує провести у Білорусі вибори президента .

Натомість самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує "шукати" причини протестів. У січні 2021 року він назвав причиною протестів закриті кордони.