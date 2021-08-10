Меркель їде переконати Зеленського в своїх позиціях, – Тизенгаузен про "Північний потік-2"

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну з робочим візитом 22 серпня. Цю поїздку пов'язують насамперед із обговоренням проєкту "Північний потік-2". Згодом Президент України Володимир Зеленський полетить у Вашингтон для зустрічі з лідером США Джо Байденом. Тема газопроводу там також буде однією з ключових.

Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен. Він зауважив, що без України питання "Північного потоку-2" ніхто розв'язувати не планує, і візит Меркель – тому підтвердження.

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"Меркель їде переконати в своїх позиціях Зеленського", – зазначив Тизенгаузен.

Зеленський має отримати гарантії

Експерт переконаний, що Зеленський у ході візиту має отримати від Меркель чіткі гарантії енергетичної безпеки не лише для України, а й для Європи в цілому.

"Позиція України полягає в тому, що "Північний потік-2" – це не економічний проєкт, а проєкт зокрема політичний, який загрожує енергетичній безпеці Європи", – наголосив Тизенгаузен.

Відтак, Зеленський повинен вимагати від Німеччини гарантій для України та розуміння ситуації. Мовиться про:

транзит газу через Україну;

війну на Донбасі;

рамкові домовленості між Меркель і Байденом.

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Росія шантажує Європу

За словами експерта, ціни на газ у Європі вже б'ють рекорди. У такий спосіб Росія намагається переконати Європу в тому, що запуск "Північного потоку-2" змінить ситуацію на ринку.

Росія уже почала відвертий шантаж Європи через газові ціни,

– підкреслив Тизенгаузен.

Обговорити у ході зустрічі Меркель і Зеленський можуть також війну на Донбасі. Проблема в тому, що Німеччина не може давати безпекових гарантій Україні, оскільки Росія вже зараз не дотримується мінських угод.

"Ситуація на Сході переважно залежить від позиції російської сторони. Це питання, безумовно, потрібно врахувати", – зазначив Тизенгаузен.

Домовленості США та Німеччини

Україну цікавить і фактичне наповнення рамкових домовленостей між Німеччиною і США, які відбулися після зустрічі Меркель та Байдена. Польща і країни Балтії підтримують Україну, тому для Зеленського важливо зараз зайняти жорстку позицію й обговорити з канцлеркою конкретику:

гарантії безпеки;

чіткі рішення;

позицію США й Німеччини щодо України.

"Меркель їде до нас, можливо, проговорити якусь конкретику з питань безпеки, транзиту (газу – 24 канал) не лише до 2024 року, як передбачає контракт з Росією", – резюмував Тизенгаузен.