Меседж білорусам і росіянам, – Вячорка про "червоні лінії" Путіна через війська НАТО в Україні

Володимир Путін вважає, що розширення інфраструктури НАТО на територію України означало б для Росії перетин її "червоних ліній". Однак така заява є лише повідомленням для росіян та білорусів.

Про це розповів білоруський журналіст Франак Вячорка в ефірі 24 каналу. На його думку, Путіну необхідно показати, що є якийсь зовнішній ворог, проти якого треба об'єднуватися.

До теми Кажуть про червоні лінії: у Путіна розповіли, як реагуватимуть на появу військ НАТО в Україні

Лукашенко хоче сподобатися Путіну

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін та Олександр Лукашенко під час зустрічей неодноразово обговорювали тему потенційного розширення НАТО на українській території.

За словами Вячорки, Україна не несе загрози для Білорусі, але Лукашенко намагається сподобатися Путіну. Самопроголошений президент дуже залежить від підтримки Кремля, тому йому треба показати свою лояльність до дій Росії.

Мені здається, що цей меседж спрямований на людей всередині країн – Білорусі та Росії,

– припустив журналіст.

Олександр Лукашенко заявив , що на кордоні України та Білорусі відкривається новий "фронт". Усе тому, що на територію української держави "тягнуть війська НАТО".

Дізнайтеся більше Непогано, але недостатньо, – Зеленський вимагає більшої співпраці з НАТО

Вячорка прокоментував заяви Путіна та Лукашенка щодо військ НАТО в Україні: дивіться відео

Що цьому передувало