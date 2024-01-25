Падіння Іл-76 під Бєлгородом: генерал-майор запасу СБУ припустив мету інформаційної атаки Росії

У Бєлгородські області Росії 24 січня впав літак Іл-76. Пропагандисти стверджують, що на борту нібито перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін. У зв'язку з цим країна-агресор запросила скликання негайного засідання Радбезу ООН.

В етері 24 Каналу генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун сказав, чого Росія намагається досягнути, просуваючи свою версію падіння літака. Варто зазначити, що Франція, яка нині головує в ООН, відмовила Росії. Водночас росЗМІ пишуть буцімто Париж запропонував перенести засідання на 25 січня.

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Впав незвичайний Іл-76

Країна-агресор використовує падіння літака Іл-76 задля своїх цинічних цілей. Ймовірно, у такий спосіб росіяни хочуть припинити обміни полоненими.

Тільки не зрозуміло, що це їм дасть. За останньою інформацією, Україна має настільки великий накопичений обмінний фонд, що вже порушили питання про відкриття третього табору для російських військовополонених,

– мовив Ягун.

У Росії багато літаків Іл-76, але зазнав катастрофи незвичайний борт. Впав модернізований літак, який мав можливість приймати на свій борт не людей, а великі вантажі.

Цілком імовірно, що цей маршрут через Іран, який Іл-76 здійснив напередодні катастрофи, обумовлений тим, що окупанти везли не просто ракети, а могли транспортувати частину комплексу С-300,

– додав генерал-майор СБУ в запасі.

Він зауважив, що на відео, де зафіксовано падіння літака, видно, що з судна випадали великі об'єкти, які нагадували або палети з великим вантажем, або елементи військової техніки.

Що вказує на брехню Росії

Ворожий літак, який впав 24 січня, не був пристосований для перевезення особового складу, тому що є Іл-76, які мають дві палуби для десанту й можуть перевозити до 250 – 260 осіб.

Те, що росіяни стверджують, що нібито попереджали нашу сторону, що підвозитимуть літаками полонених, а українська сторона буцімто проігнорувала – виглядає досить дико,

– наголосив Ягун.

Будь-який обмін полоненими – це надзвичайна спеціальна операція, під час якої досягається домовленість не проводити жорстких дій, наприклад, диверсійну роботу чи поготів збиття літаків в зоні проведення обміну.

Узгоджена інформаційна атака на Україну й світ фейками про літак, відсутність будь-якої інформації, недопущення на місце катастрофи цивільного персоналу, закриття будь-якої інформації говорить про те, що Росія приховує, що насправді було в літаку й чому така катастрофа сталася,

– переконаний генерал-майор СБУ в запасі.

Мета окупантів може полягати у тому, щоб звинуватити Україну у відсутності договороздатності, тобто, що з Україною нема про що говорити й наша держава не може бути суб'єктом міжнародного права. Також показати, що нібито Україна не вміє і не може користуватися зброєю західного зразка, тому її треба забрати або взагалі не давати.

Найбільша проблема, в яку зараз Росія сама себе загнала, це відсутність дієвих доказів того, що на літаку були полонені й відсутність можливості довести правдивість своєї інформації.

"Мене, як і всіх людей в Україні, зараз непокоїть тільки одне питання, якщо на борту не було військовополонених, то де вони та що з ними", – сказав Ягун.

Що кажуть в Україні про падіння Іл-76