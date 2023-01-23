У Путіна й Лукашенка спільні ціль та мета, – білоруський опозиціонер

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко продовжує зраджувати свою країну та діяти проти її національних інтересів. Самозванець надав росіянам контроль над Білоруссю, а сам вже глобально ні на що не впливає.

Про це 24 Каналу розповів радник лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської Франек Вячорка. За його словами, Лукашенко тримається за Владіміра Путіна будь-якими способами й буде робити це надалі, а значить "потоне" разом із ним.

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Яка у них спільна мета

Радник Тихановської розповів, що для диктаторів, головне – це врятувати свої життя та зберегти владу. Саме тому Лукашенко майже повністю виконує все, чого хоче Путін.

У Путіна та Лукашенка спільне мета – вижити, заховати свою владу за будь-яку ціну. Тому Лукашенко тримається за Путіна всіма можливими способами й буде з ним до кінця. Але нам не варто рятувати Лукашенка, нехай він тоне вслід за Путіним, вслід за російським кораблем,

– сказав Вячорка.

На думку радника Тихановської, поки Лукашенко буде при владі у Білорусі, доти з її території буде завжди загроза для України та цивілізованого світу.

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Окрім цього, як зазначив радник Тихановської, у Путіна є ще своя мета – увійти в історію.

Є мета у Путіна – увійти в історію таким царем-загарбником, який розширював російські землі. Він не вважає ані Україну, ані Білорусь незалежними державами,

– сказав Франек Вячорка.

Він також пояснив, що Лукашенко для Путіна нічого не вартує, адже той віддав росіянам у розпорядження свою країну за півтора мільярда доларів кредитів на рік. Натомість з українським народом так не вийшло й він продовжує чинити опір загарбникам.

За словами Вячорки, Владімір Путін бажає бачити Україну такою ж країною, як нинішня Білорусь.

"Я розумію, що мета в Україні та Білорусі та ж сама – захопити й контролювати. Путін хотів бачити Україну такою ж залежною, як лукашенківська Білорусь", – зазначив радник Тиханоуської.

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